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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli"

05.11.2021 16:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesinde düzenlenen "Zaferin 44 Günü" Konferansında yaptığı konuşmada, "Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesinde düzenlenen "Zaferin 44 Günü" Konferansında yaptığı konuşmada, " Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesi'nde "Zaferin 44 Günü" Konferansı düzenlendi. Konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ADA Üniversitesi'nin Rektörü Hafiz Paşayev, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, diplomatlar, gaziler ve öğretim üyeleri katıldı.

"Son 30 yılda Azerbaycan devleti tüm zorluklarla tek başına mücadele etti"

Bir yıl önce Azerbaycan ordusunun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde işgal altındaki Karabağ topraklarında 30 yıllık işgale son verdiğini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Tarihin en şanlı sayfasının yazılmasında olağanüstü hizmetler vermiş şehitlerin rolü yadsınamaz" dedi. Bakan Bayramov, "Azerbaycan devletinin 30 yıldır bazı gerçekler karşısındaki duruşundan ve halkın direnişinden ve davranışlarından bahsetmek istiyorum. Ülkemizdeki toprak işgali gerçeğini, bir milyondan fazla mülteciyi ve yerinden edilmiş kişiyi hatırladığımızda, bunun ne kadar büyük bir zorluk olduğunu hissediyoruz. Bu dönemde Azerbaycan devletinin üçüncü güçlerin etkisine yenik düşmediğini ve tüm zorluklara tek başına göğüs geldi. Aynı zamanda Azerbaycan halkı büyük lider Haydar Aliyev olgusu etrafında toplandı ve zorluklara göğüs gerdi" ifadelerini kullandı. Bakan Bayramov, Azerbaycan'ın Ermenistan'la arasındaki sorunun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi için, kırmızı çizgini geçmemek şartıyla Azerbaycan'ın elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

"Azerbaycan şimdiye kadar yaklaşık bin 700 Ermeni askerinin cenazesini teslim etti"

Azerbaycan'ın bugüne kadar yaklaşık bin 700 Ermeni askerinin cenazesini insancıl hukuka uygun olarak teslim ettiği vurgulayan Bayramov, "Birinci Karabağ Savaşı'nda kaybolan 4 bin kişinin akıbeti hala bilinmiyor. Ama biz farklı davrandık. Azerbaycan kış aylarında topraklarından Ermenistan'a doğalgaz taşınmasına izin verdi ve muzaffer, büyük bir güç olarak hareket etti. Biz 8 ayda bin 200 mayınlı alanı temizleyip Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı inşa ettik ve inşaat çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ise 8 Kasım Zafer Günü ve 10 Kasım Bildirisinin imzalanmasıyla Güney Kafkasya'da köklü bir değişiklik yaşandığını belirtti. Haciyev, "Bu bölge için yeni fırsatlara yol açıyor. Burada Ermenistan devletinin ve Ermeni cemiyetinin esaslı bir şekilde düşünmesi lazım. Azerbaycan olarak Ermenistan'a ne yapacağını söyleyemeyiz" dedi. "Azerbaycan'ın teklifleri göz önündedir" diyen Haciyev, "Sayın Cumhurbaşkanı (Aliyev) Azerbaycan'ın barış anlaşması yapmaya hazır olduğunu bir kez daha söyledi. Ancak siyasi ve psikolojik olarak Ermenistan cemiyeti de değişmeli ve nihayetinde komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini ve felsefesini kabul etmeli. Bundan sonra Güney Kafkasya'da geniş kapsamlı bir işbirliği mekanizmi oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında Karabağ'da Ermeniler tarafından tahrip edilen tarihi binaların ve Karabağ zaferiyle ilgili fotoğraf sergisi de yer aldı. - BAKÜ

Ermenistan, fuat oktay, Azerbaycan, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: 'Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli" - Son Dakika
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