Binali Yıldırım hasta yatağından tek bir mesaj paylaştı, beğeni yağıyor - Son Dakika
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Binali Yıldırım hasta yatağından tek bir mesaj paylaştı, beğeni yağıyor

25.10.2022 14:45
Binali Yıldırım hasta yatağından tek bir mesaj paylaştı, beğeni yağıyor

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat edilen Binali Yıldırım, hasta yatağından Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı. Mesaja kısa sürede çok sayıda mesaj geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisi sırasında başından yaralanması nedeniyle ameliyat edildi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın tedavisinin tüm hızıyla devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

HASTA YATAĞINDAN MESAJ ATTI

Yıldırım, hasta olmasına rağmen Kazakistan'ın Cumhuriyet gününü unutmadı. Binali Yıldırım'ın Twitter'den yaptığı "Dost ve kardeş Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü kutlu olsun" paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

İşte o paylaşım:

Binali Yıldırım hasta yatağından tek bir mesaj paylaştı, beğeni yağıyor
YORUMLAR
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