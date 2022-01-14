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Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü sergisi - Son Dakika

Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü sergisi

14.01.2022 14:07
Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü sergisi

Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye- Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında fotoğraf sergisi düzenlendi. Türkiye- Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin yansıtıldığı fotoğraf sergisine, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, KKTC Bakü temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram başta olmak üzere çok sayıda diplomatik temsilci ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Sergideki konuşmasına, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yıldönümü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Yakın tarihimize geriye doğru gittiğimizde bizi derinden etkileyen çok samimi, candan, içten kardeşlik manzaralarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tarihteki ilişkilerimiz hep birbirini kollayan, gözeten, destek olan niteliktedir. Kuşkusuz son 30 yılda bu coğrafyada yaşanan hadiseler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' biz bu cümledeki keder kısmını maalesef 1991'de yaşadık. Azerbaycan toprakları işgal altında olduğu bir dönemde, Türkiye o dönemde Kıbrıs ve diğer ambargolarla karşılaştığında, Çanakkale'de, Kafkas İslam Ordusunda sergilediği dayanışmayı yeterince gösterememiştir ama o hüzün, o acı, o dert Türkiye'de Türk halkının içerisinde uhde kalmıştır, güçlenmiştir, büyümüştür. Umumi Milli Lider rahmetli Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkına evlatlarına, ordusuna ve cumhurbaşkanına tek vasiyeti Karabağ'ın özgür olmasıdır. Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğiyle bu acı, bu hüzün, bu keder geride kalmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her dönem yan yana, omuz omuza ve el ele olduğunu belirten Bağcı, "Şuşa beyannamesi hem Türkiye'ye, hem Azerbaycan'a, görevli olan herkese, yetkili olan her bir vatandaşa, bir talimattır. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin talimatıdır" şeklinde konuştu. - BAKÜ

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Cahit Bağcı, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıldönümü sergisi - Son Dakika
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