Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yakıt desteği - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yakıt desteği

26.02.2022 21:58
Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yakıt desteği

Ukrayna, Azerbaycan'ın yakıt desteği sağlayacağını duyurdu.

Ukrayna, Azerbaycan'ın yakıt desteği sağlayacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Azerbaycan'ın ülkeye yakıt desteği yapacağı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın iyi dostu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile konuştum, ülkemizdeki petrol yetersizliğini anlattım. Ancak şimdi böyle bir sorunumuz olmayacak" ifadeleriyle petrol ürünleri sıkıntısını Azerbaycan ile çözdüğünü duyurdu.

Öte yandan Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisine, Rusya ile müzakerede aracılık teklifi sunduklarını da açıklamış ve bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti. - KİEV

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Kaynak: İHA

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