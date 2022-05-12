Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu başkanlığındaki heyetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Hasanov'un Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin iki ülke arasındaki işbirliğine önemli katkılar sağladığını vurguladığı belirtildi. Hasanov, görüşmede iki ülke arasındaki askeri, askeri-teknik ve askeri eğitimin yanı sıra diğer alanlardaki yüksek düzeydeki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ilişkilerin bölgede barış, güvenlik ve huzurun güçlendirilmesine hizmet ettiğini söyledi.

Sıcak karşılama için Hasanov'a teşekkür eden MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin perspektifleri ve karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. - BAKÜ