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Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

11.11.2021 00:58
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Azerbaycan Tezkeresi, HDP'nin dışındaki dört siyasi parti gurubunun oyu ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Azerbaycan Tezkeresi, HDP'nin dışındaki dört siyasi parti gurubunun oyu ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Azerbaycan tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışındaki dört siyasi parti gurubu 'kabul' oyu verdi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarılı netice ve sahada oluşan yeni durum sonucunda, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9/11/2020 tarihli Üçlü Bildiri'de bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği hatırlatılan tezkerede, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek verdiği hatırlatıldı. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli girişimlerde bulunduğu kaydedilerek, Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı belirtilen tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesi, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarların bir gereği olduğu ifade edildi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Azerbaycan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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