Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı savunma yapıyor

19.02.2026 11:00
Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve diğer belediye başkanlarının da bulunduğu sanıkların, ihale süreçlerini organize etmek için rüşvet aldıkları öne sürülüyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada Aktaş'ın kız arkadaşı savunma yapıyor.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Dün görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilmişti. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, iddianamede ismi Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı olarak geçen ve örgüt liderine bağlı olarak, Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla hareket ederek, hiyerarşik yapıya dahil olduğu aktarılan Gökçe Aktaş savunma yapıyor.

SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı savunma yapıyor - Son Dakika
