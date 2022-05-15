BAE çıkışıyla AK Parti'yi karıştıran Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifasının istendiği iddia edildi - Son Dakika

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilere ilişkin, "15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize "Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?" dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa.

"BAKTILAR Kİ TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMİYORLAR, TESLİM OLDULAR"

Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN GECE YARISI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

AK Partili Özkan'ın açıklamaları partide kriz yaratırken Sözcü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Çelik gece yarısı paylaşımında "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

ANKARA'YI KARIŞTIRAN İDDİA: AK PARTİ, CAHİT ÖZKAN'IN İSTİFASINI İSTEDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın BAE çıkışı sonrası Sözcü Ömer Çelik'ten gelen açıklama gündem yaratırken, yaşanan gelişmelerin ardından partinin Cahit Özkan'ın istifasını istediği öne sürüldü. Kulisleri hareketlendiren gelişmeyi Twitter hesabından duyuran gazeteci İsmail Sayma yaptığı paylaşımda, "Öğrendiğim kadarıyla AK Parti'de, Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan istifa etmesi istendi. Ancak Özkan, direniyor" ifadesini kullandı.