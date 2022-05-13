BAE Devlet Başkanı Al Nahyan hayatını kaybetti - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiği kaydedildi. 73 yaşındaki Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke genelindeki bayraklar ulusal yas süresince yarıya indirilecek. Özel ve kamu sektöründe çalışmalara günlük ara verilecek.

Abu Dabi'de 1948 yılında dünyaya gelen Al Nahyan, babası Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın 2 Kasım 2004 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı görevine 3 Kasım 2004 tarihinde başlamıştı. - ABU DABİ