Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

25.04.2022 14:28
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, "Burada bulunan yönetici arkadaşlarımızdan, kurumlarında bu işle ilgilenen birimleri zinde, canlı ve sürekli sahada tutmalarını istiyorum. Bu süreci yönetirken de ilgili birimlerden de destek alabilirsiniz. Unutmayalım bu illeti çocuklarımızla ve gençlerimizle hiç buluşturmamak asıl hedefimiz olmalıdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde ve tüm ilçelerde 'Ben Olsaydım' temasıyla; uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık ile mücadele çalıştayı, Vali Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Kepez Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Murat Sezgin, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer katıldı.

"Çocuklarımızı korumalıyız"

Bağımlılığın tüm dünyanın en büyük problemlerinden biri olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı, "Bizim en büyük hedefimiz bu illete çocuklarımızı ve gençlerimizi hiç bulaştırmamak olmalıdır. Esas olan sağlık ve güvenlik güçlerimize bu işi düşürmemektir. Biliyoruz ki yavrularımızın bu illete bulaştıktan sonra kurtulması çok zor oluyor. Dolayısıyla da Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Müftülük ve üniversitelerimiz gibi toplumun genç kesimiyle ilgisi olan tüm birimlerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illete bulaştırmamak adına; eğitim, spor, sanat ve kültürel aktiviteler ile çocuklarımızı korumalıyız" dedi.

"Tüm birimlerimiz sahada olacak"

Her şeyin eğitimden geçtiğini, çocuk ve gençlere gereken eğitimin verilmesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Tüm birimlerimiz ve kurumlarımızın bağımlılıkla mücadele konusunda hassas olmasını bekliyorum. Burada bulunan yönetici arkadaşlarımızdan, kurumlarında bu işle ilgilenen birimleri zinde, canlı ve sürekli sahada tutmalarını istiyorum. Bu süreci yönetirken de ilgili birimlerden de destek alabilirsiniz. Unutmayalım bu illeti çocuklarımızla ve gençlerimizle hiç buluşturmamak asıl hedefimiz olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Güzellikler getirsin"

Toplantının bitiminde çalıştayın açılış konuşmasını yapan Vali Ersin Yazıcı, "Ben, öncelikle kurul üyelerime ve çalıştaya katılan diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 'Ben Olsaydım' Çalıştayı'mızın hayırlı ve güzel sonuçlar doğurmasını, alınan kararların uygulanabilir olmasını, çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel bir geleceğe uzanan önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Şimdiden katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum. Çalıştayımız şehrimiz adına hayırlı olsun ve güzellikler getirsin" ifadelerini kullandı.

Antalya İli Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay'ı 27 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edecek. - ANTALYA

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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Sağlık Bakanlığı, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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