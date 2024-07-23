Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

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MHP genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyen Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği 154 isme de seslendi. Elindeki listeyi kameralara gösteren Bahçeli "Bazı çevreler MHP'ye suçlamalarda bulundu. Bu dosyalar elimizdedir. O 154 kişinin hangi gün, hangi saatte, kimlerle ne konuştukları elimizdedir. Bu kişilerle hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

23.07.2024 11:51
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MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği ve aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösteren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti; "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.

Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır.

"HUKUK ZEMİNİNDE MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.

"BİZİM HEDEFİMİZ ADALETTİR"

Sizler cevap verdiğiniz taktirde, 'bizi hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla dün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu listeyi Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu köşesine taşımıştı.

Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emrah Aytekin: Milleti tehdit etmekten vazgeç artık!!! Adaleti baskı altına almaya çalışma! 65 10 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Birisi adaletten mi bahsetti? Sinan Ateşin ailesi de adalet diyor..! Devlet nerelerde? 65 5 Yanıtla
  • Emrg Yalçın: helvası hazırlansın bu yazı zor çıkarır 46 14 Yanıtla
    Hursit Yavas: Agzın bal yesin emi gardaşım 29 7 Ramo: eskilerin deyimiyle senin istemenle kemik yağmıyor 13 17
  • Yunus Uslu: Ülkü ocağı Genel Başkanlığı yapmış kişinin canice öldürülmesini ve bu cinayetin aydınlatılmasını MHP olarak ne kadar araştırdınız açıklayın biz de bilelim. Sinan Ateş’I kimler harcadı ne için ? Sinan Ateş neden hedef haline geldi ? Kim neden istemedi ? Anlatında bilelim sayın Bahçeli 43 2 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Ne ülkeye ne kendisine nede partisine faydası var. Tez zamanda inşallah... 6 4 Yanıtla

11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
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