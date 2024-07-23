MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'deki seçim sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli "Biden'ın gidişi bir mucizedir. Netanyahu'nun gidişi de bir müjde olacaktır" diye konuştu.
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23.07.2024 12:42:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli, ABD seçimlerinde tarafını seçti: Biden'ın gidişi bir mucizedir - Son Dakika
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