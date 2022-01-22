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Bahçeli: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum - Son Dakika

Bahçeli: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum

22.01.2022 20:56
Bahçeli: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür. Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkum edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur" ifadelerini kullandı.

'HERKES YARGI KARARINI BEKLEMEK DURUMUNDADIR'

Demokrasinin saygı ve tahammül sistemi olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Bahçeli: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum
Bahçeli: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum
Bahçeli: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum
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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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