Bahçeli, Avrupa'yı bisiklete benzetti ve pedal çevirmek zorunda olduğunu söyledi

Bahçeli, Avrupa'yı bisiklete benzetti ve pedal çevirmek zorunda olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP lideri Devlet Bahçeli, Avrupa'daki olaylara ilişkin değerlendirmesinde Avrupa'nın bisiklet gibi olduğunu söyledi. Bahçeli, bisikletin pedal çevirmek zorunda olduğunu, durması halinde düşeceğini ifade etti.
MHP lideri Bahçeli: "(Avrupa'daki olaylara ilişkin) Avrupa bisiklet gibidir. Pedal çevirmek zorundadır. Durursa düşer."
Kaynak: İHA
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