Bahçeli, Avrupa'yı bisiklete benzetti ve pedal çevirmek zorunda olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bahçeli, Avrupa'yı bisiklete benzetti ve pedal çevirmek zorunda olduğunu söyledi

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Avrupa'daki olaylara ilişkin değerlendirmesinde Avrupa'nın bisiklet gibi olduğunu söyledi. Bahçeli, bisikletin pedal çevirmek zorunda olduğunu, durması halinde düşeceğini ifade etti.

MHP lideri Bahçeli: "(Avrupa'daki olaylara ilişkin) Avrupa bisiklet gibidir. Pedal çevirmek zorundadır. Durursa düşer."

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiDevlet BahçeliPolitikaSon Dakika

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