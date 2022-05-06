Bahçeli: Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir - Son Dakika
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Bahçeli: Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir

06.05.2022 15:43
Bahçeli: Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti 'Soylu' duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin karanlık ortama sürüklenmek istendiğini belirtti. Bahçeli, "Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okunmaktadır. Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek, sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir" dedi.

'HİÇ KİMSE TERBİYESİZLİK YAPMASIN'MHP lideri Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümek istemesiyle ilgili şunları kaydetti:  "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11.00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Şu hususu herkes bilmelidir; Türkiye'nin terörle mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve kahramanca icra ettiği bir dönemde milli güvenliğimizi müdafaa, milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur. Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için insanüstü bir çaba sarf eden devlet ve siyaset adamlarımızı, tıpkı terör örgütlerinin ağzıyla hedef tahtasına koyanlar tarih huzurunda büyük bir vebalin altındadır. Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes sınırını ve yerini bilsin. Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır. İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu'dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti 'Soylu' duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz."

Bahçeli: Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir
Bahçeli: Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir
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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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