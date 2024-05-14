Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir

Politika

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nden 3 polis müdürü açığa alınırken terörle mücadele ekiplerince evlerinde arama yapıldı.

SORUŞTURMA HAKKINDA KISITLAMA KARARI

3 emniyet müdürünün evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"KRİPTO ÇETELER TÜRKİYE ÜZERİNE HESAPLAR YAPIYOR"

Bahçeli "Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar.

"BAKALIM TEMİZ ELLER OPERASYONU NASIL OLUYORMUŞ"

Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.