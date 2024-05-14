Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan emniyet müdürlerine değindi. Bahçeli "Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye'dir" dedi.

14.05.2024 11:15
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nden 3 polis müdürü açığa alınırken terörle mücadele ekiplerince evlerinde arama yapıldı.

SORUŞTURMA HAKKINDA KISITLAMA KARARI

3 emniyet müdürünün evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"KRİPTO ÇETELER TÜRKİYE ÜZERİNE HESAPLAR YAPIYOR"

Bahçeli "Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar.

"BAKALIM TEMİZ ELLER OPERASYONU NASIL OLUYORMUŞ"

Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali null: çok güzel yorumlar başkan sinan Ateş olayında bir el atıversen elin degmisken 64 10 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Sinan ateş içinde temiz eller çalışsa 59 9 Yanıtla
  • Engin Zor: Sen ilk önce Sinan ateş olayıyla ilgilen önünden bunları devlet halleder 37 11 Yanıtla
  • Alparslan: boş laf Ayhan bora kaplan Ankara da cirit atarken neden çıkmıyordu sesiniz 25 4 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Yani demek istiyor ki bahceli bırakın bu işleri arkasını aramayın,araştırmayın bu olay ülkeye kurulmuş bir komplodur. Bırakın bu suç örgütleri cirit atsın yoksa ülke elden gidecek:)) 14 3 Yanıtla
  • Mehmet Akın: Bide sinan ateş cinayeti ile ilgili söz söylese 6 1 Yanıtla
  • Hasan Turan: Ucu nerelere dokunuyor acaba :( 0 0 Yanıtla

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