Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün düzenlediği basın toplantısında muhalefeti ağır sözlerle eleştirdi. Bahçeli "CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır. Türkiye ekonomisi yükseliş kulvarındadır" dedi.

23.07.2024 11:11
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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, muhalefeti sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli "CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır. Türkiye ekonomisi yükseliş kulvarındadır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

CHP LİDERİ ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı'nın 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Ekonomi yükseliş kulvarındadır.

"DEZENFLASYON TESİRİNİ GÖSTERMEKTE"

Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

"BALDIRAN ZEHİRİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

"KIBRIS'TA BARIŞTAN ÖDÜ KOPANLAR VAR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs'ta barıştan ödü kopanlar var.

DESPINA VANDI TEPKİSİ

Bir Yunan şarkıcının Çeşme'de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır."

Bahçeli: CHP\'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır

Devlet Bahçeli, Ekonomi, Türkiye, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Cengiz Sevgili: Devlet bey Devlet tir. Bütün konuşmalarına katılıyorum. 31 195 Yanıtla
    Oguz Oguz: Troll 78 6 İshak Klein: :))) kendisinin bile yazdığına inanmadığına yemin edebilirim ama ispat edemem 56 1 Sedat Keskin: sadece katilirsiniz halk sokakta ücretsiz WC arıyor ?? 52 0 Ali boz: keşke devlet bey de kendi konuştuklarını katılabilse.. 39 1
  • Gursel kalen: Hiç konuşmasa daha iyiydi. Yok hükmündedir. 164 23 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Millet biziz vatandaş biziz biz neden hissetmiyoruz bu ekonominin iyiye gittiğini Bahçeli bi markete gidiyor mu acaba bi kasaba gidiyor mu acaba biyardımcısı geliyor yanına ekonomi iyi diyor o da yazılı olarak açıklamasını yapıyor bu emeklilerin bu kirada oturup da çocuğun rızkından kesip aldığı maaşın yarısından fazlasını ev sahiplerine veren insanların ahları öbür dünyada iki yakanız da olucak siz zenginleri uçurmaya devam edin bakalım 128 10 Yanıtla
    Murat Tulum: O'nun bütün ihtiyaçlarını Şoförü temin ediyordur. Kasap Manav bilmez o. 39 2
  • Tazmanya: Deli saçması simit 15 TL 105 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: TOPRAK,, TOPRAK,, TOPRAK,, ölmüşte haberi yok 98 8 Yanıtla
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