Bahçeli\'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var" yanıtını verdi.

"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

2025 yılına girileceğini ifade eden ve yüzüğünde buunan, "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" diye konuştu.