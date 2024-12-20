Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur

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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle ilgili olarak, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnum eder" dedi.

20.12.2024 23:19  Güncelleme: 23:42
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var" yanıtını verdi.

"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

2025 yılına girileceğini ifade eden ve yüzüğünde buunan, "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Bahçeli\'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, İmralı, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ender Kervancıoğlu:
    CHP yapsa demleniyor derler.CHPKK derler. Bahçeli isteyince erdoğan okey deyince bi bildikleri vardır dersiniz. Konuşsanıza ya w saklar. 132 15 Yanıtla
    emre kula:
    Aynen öyle kimler kimlerle birlikte yapmayız dedikleri bütün şeyleri yaptılar 0 0
  • Muhammet Çelik:
    Türkiye'nin Hayrına olabilecek en iyi iş Bahçeli'nin Türk dünyasına yaptığı ihanetin hesabı Ahrete kalmamali kimlerin kimlerle demlentiği aşikar Bizim evlatlarımız bosunamı Şehit Oltu. 89 11 Yanıtla
    YUSUF CANER:
    ahirette Kürtkere yaptığın zulmün önce bi hesabını ver de 0 1
  • İbrahim Selçuk:
    Vatanı sattınız. 75 12 Yanıtla
  • poyraz can:
    stepne ne zaman patlatcak bakalım 58 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senin Kafan Güzel mi Olan Bizlere Olur Siz Kaçar Gidersiniz 51 9 Yanıtla
    Hakim ATMACA:
    Sana ne oluyo ki sana şuan düşen bişey yokki olsun sana bişey 0 0
  • YUSUF CANER:
    baba adamsın .NE MUTLU KÜRDÜM DİYENE 16 40 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akpmhpkk ülkemiz için milli güvenlik sorunudur 50 6 Yanıtla
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