Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda DEM Partililerle tokalaşmasına ilişkin sorulan soruya, ''Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır'' şeklinde yanıt verdi.

03.10.2024 21:08
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TBMM 28. dönem, 3'ncü yasama yılı açılış töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Tören ve sonrasında kameralara yansıyan birkaç kare dikkat çekmişti. O karelerden biri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasıydı. Bahçeli, o görüntüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bugün Bahçeli ile görüşen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'nin o anlara ilişkin kendisine yaptığı açıklamayı şöyle ifade etti:

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI BENİ HAREKETE GEÇİRDİ"

Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre Bahçeli "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadır" dedi ve Erdoğan'ın Meclis açılışındaki 'İktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir' şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.

Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı

"KENDİ ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını vermişti.

Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mirac Gülaç:
    boşuna devlet Baba demiyoruz. 18 38 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    Bahçesiz, bu ülkeyi 50 senedir DEM liyor... Bu ülkenin beka sorunu mhp ve akp dir. Şimdi ikiside seçimi kaybedeceğini ve meclise giremeyeceğini anladı, bu tarz girişimlerle veya anayasayı değiştirme gibi içinde ne olduğu bilinmeyen maddelerle, yok israil türkiyeye saldıracak safsatalarıyla, yok dem lilerle barış yapalım düşünceleriyle tekrar güç devşirip meclise girme planları yapıyor mhp ve akp. Lütfen bunlara izin vermeyin Aziz TÜRK milleti. 24 25 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Adam Bahçeli 13 18 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    Tüklerle Kürtler arasında bir sorun yok hdp ve MHP kapansın kimse Kürt Türk meselesini bida açmaz 26 3 Yanıtla
  • Ferhat eser bükücü:
    daha önce elzem değil miydi birliktelik, ne zaman siz istiyorsanız o zaman adı birliktelik siz istemeyince adı ihanet ?? 11 7 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Konuşması değil bizzat söylemesi 6 12 Yanıtla
  • Oooo:
    Ne kadar muhalefet varsa hepsi dış mihraklar la beraber değilmiydi? Beraber olanlarla dış mihraklara karşı nasıl birlik olunur? 8 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    helâl reis 4 5 Yanıtla
  • Rıfat Turgut:
    Nasıl etkilendinde gittin …Nasıl etkileyici bir konuşma yaptı; bende dinledim o konuşmayı ..İsrail kapımıza dayandı diye dert yanıyordu…Ellerinde şehit kanı olanlarla nasıl tokalaşırsın…çok yazık çok 1 3 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    kendi lehlerine olmak üzere Anayasa değikliğine taraf toplamak için her türlü iskeleye yanaşıp taviz verecek. Bu millet anlamaz mı. 3 0 Yanıtla
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