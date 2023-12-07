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Bahçeli'den Akşener'i küplere bindirecek sözler: İYİ Parti'nin mecali kalmadı, günbegün eriyor - Son Dakika
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Bahçeli'den Akşener'i küplere bindirecek sözler: İYİ Parti'nin mecali kalmadı, günbegün eriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin CHP'nin yaptığı ittifak çağrısına olumsuz yanıt veren İYİ Parti'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, "Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti'nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor" ifadelerini kullandı.

07.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:41
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İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçim teklifine olumsuz yanıt vermesi Ankara kulislerini hareketlendirirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözleriyle Meral Akşener'i epey kızdıracak gibi. CHP ile İYİ Parti'nin itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdüreceklerini belirten Bahçeli, "Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti'nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN AKŞENER'İ KIZDIRACAK SÖZLER

İYİ Parti'nin CHP'den gelen yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesi siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. "Mecburen CHP'yle irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler" diyen MHP Genel Başkanı önemli olanın söylenen değil yapılan olduğunu belirtti.

"İYİ PARTİ'NİN KUMANDA ODASI CHP'DEDİR"

Bahçeli, "Biz bu tiyatroları çok izledik, klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İYİ Parti ile CHP arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) bir ilişki var. İYİ Parti'nin kumanda odası CHP'dedir. CHP'ninki de HEDEP'tedir." dedi.

"CHP VE İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİNİ ARKA KAPIDA SÜRDÜRECEK"

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP ile İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul özelinde işbirliği yapabileceğini de savundu. Bahçeli, "Bazı İYİ Parti yöneticileri, kurumsal işbirliğini doğru bulmadıklarını, ama Yavaş ile İmamoğlu'nu ayıracaklarını ifade ediyorlardı. Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti'nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor." dedi.

YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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