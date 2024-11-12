Bahçeli\'den \'\'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?\'\' diye soran gazeteciye tepki

McA !:

Siz kim oluyorsunuz da sizi seçen halk a ukala ve aşağılayıcı şekilde cevap veriyorsunuz. Sizin patronunuz biziz yani Türk milleti ,TÜRK VATANDAŞLARI dır? Bir Türk vatandaşı olarak evet bende o sorunun cevabını merak ediyorum ve siz siyasetçilerin Patronu olarak bunu size soruyoruz? Cevaplamak ile mükellefsiniz, Terbiyesizliginizi yaşınıza veriyoruz ama o da bi yere kadar