Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen MHP lideri Bahçeli grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' sorusunu soran gazeteciye tepki gösterdi. Bahçeli ''Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak'' ifadelerini kullandı.

12.11.2024 11:32
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Partisinin grup toplantılarında bu tavrından geri adım atmayan Bahçeli'nin çağrısının iktidar ortağında nasıl karşılık bulduğu ise net bir açıklama olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

KORİDORDA MİKROFON UZATTILAR

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Meclis koridorlarında ise dikkat çeken bir soru yöneltildi.

GAZETECİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli kendisine mikrofon uzatıp "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" diye soran gazeteciye tepki göstererek " Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" dedi.

Bahçeli\'den \'\'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?\'\' diye soran gazeteciye tepki

Abdullah Öcalan, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mert Kafkas Sahin:
    Adam gibi cevap versene be adam. Alismislar yalakalara tabii. 14 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    bence sen artık bırak bu işleri iyice saçmalamaya başladın 14 1 Yanıtla
  • McA !:
    Siz kim oluyorsunuz da sizi seçen halk a ukala ve aşağılayıcı şekilde cevap veriyorsunuz. Sizin patronunuz biziz yani Türk milleti ,TÜRK VATANDAŞLARI dır? Bir Türk vatandaşı olarak evet bende o sorunun cevabını merak ediyorum ve siz siyasetçilerin Patronu olarak bunu size soruyoruz? Cevaplamak ile mükellefsiniz, Terbiyesizliginizi yaşınıza veriyoruz ama o da bi yere kadar 9 0 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    keşke sen bırsksanda ülke olarak sizden ve o arkanızda el pençe duran zihniyetten kurtarsak. 4 0 Yanıtla
  • Murat:
    Sen KOLTUĞU bırak.!! Biz seni çoktan bıraktık haberin olsun 0 0 Yanıtla
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