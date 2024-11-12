MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Partisinin grup toplantılarında bu tavrından geri adım atmayan Bahçeli'nin çağrısının iktidar ortağında nasıl karşılık bulduğu ise net bir açıklama olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.
Bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Meclis koridorlarında ise dikkat çeken bir soru yöneltildi.
Bahçeli kendisine mikrofon uzatıp "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" diye soran gazeteciye tepki göstererek " Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" dedi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki - Son Dakika
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