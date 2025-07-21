Bahçeli'den "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun" çıkışıyla ilgili açıklama: Alevi de bizim Kürt de bizim. Herkes hukuk karşısında eşittir - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun" çıkışıyla ilgili açıklama: Alevi de bizim Kürt de bizim. Herkes hukuk karşısında eşittir

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Bahçeli\'den "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun" çıkışıyla ilgili açıklama: Alevi de bizim Kürt de bizim. Herkes hukuk karşısında eşittir
21.07.2025 19:20
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Bahçeli\'den "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun" çıkışıyla ilgili açıklama: Alevi de bizim Kürt de bizim. Herkes hukuk karşısında eşittir
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Bahçeli'den "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun" çıkışıyla ilgili açıklama: Alevi de bizim Kürt de bizim. Herkes hukuk karşısında eşittir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, birkaç ay önce partisinin milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda, Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını, bu nedenle "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği belirtildi. Bahçeli, gündem olan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"KÜRT VE ALEVİ" SÖZLERİYLE İLGİLİ BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Kökeni ne olursa olsun herkesin hukuk karşısında eşit olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: " Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkemizi doğrudan veya dolaylı şekilde meşgul eden her soruna güçlü fikri müktesebatı ve müessir siyasi mücadelesiyle kalıcı ve köklü teklifleri vardır, kaldı ki doğal ve doğru olanı da budur. Türk milliyetçiliği asil ve aziz Türk milletinin bağımsızlık güvencesi, tarihi kişiliğinin ve milli kimliğin var oluş güvencesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin her türlü ayrımcılığa, bölücülüğe, etnik ve mezhep temelli bölünmeye bilaistisna karşı olduğu herkesçe bilinen, hatta maşeri vicdanda kemikleşmiş siyasi tutumudur. Bu kapsamda hiç kimseden duyacak, dinleyecek, öğrenecek, ders alacak merak ve arayışımız da yoktur. 18 Temmuz 2025 tarihinde basına kapalı olarak yapılan Merkez Yönetim Kurulu-Merkez Disiplin Kurulu Ortak Toplantısı muhtevasında şahsım tarafından Türkiye'yi alakadar eden sıcak konu başlıklarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

"ETNİK VE MEZHEP TEMELLİ BÖLÜNME RÜYASI GÖRENLERİN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Bunlar arasında Terörsüz Türkiye hedefinin aşamalarıyla bu çerçevede alınan memnuniyet verici gelişmelere elbette mühim yer ayrılmıştır. Ne var ki, 102 yıllık Cumhuriyet tarihimizin tamamına etnik ve mezhep temelli bölücülüğün taciz, tahrip ve tahrikleri damga vurmuştur. Aklı başında ve vicdan sahibi hiç kimse bu sarsıcı gerçeği inkar edemeyecektir. Yeni yüzyılda "Terörsüz Türkiye"nin tezahürüyle birlikte etnik ve mezhep temelli bölünme rüyası görenlerin hevesleri de kursaklarında kalacaktır.

"EŞKENAR ÜÇGEN" FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi ve hukuki imkanları, ihata ettiği kuramsal ve kurumsal ilkeleriyle milli birlik ve kardeşliğin pekişmesi mümkün ve muhakkaktır. Bunun şematik formülü de eşkenar üçgen formatında siyasi ve hukuki düşünce kalıbına dökülmüştür. Nitekim 11 Kasım 2024 tarihindeki ağaçlandırma kampanyası münasebetiyle, üstelik Türk devlet geleneğimize müzahir olarak partimizin önüne dikilen ağaçlardan esinlenerek; köknar ağacı yürütme, mavi ladin ağacı yasama, sedir ağacı bağımsız yargı sedir olarak simgeleştirilmiştir.

"BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ ALEVİ, DİĞERİ KÜRT OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Bununda yanında en tepede Cumhurbaşkanı, aşağıdaki iki köşesinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği siyasi bir önerme olarak gündeme gelmiştir. Türkiye'mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir.

"BU FİKRİ LÜBNAN'LA İLİŞKİLENDİRMEK KASTEN SAPTIRMADIR"

Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan'la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye'yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır.

"NE ALEVİLER NE DE KÜRTLER DÜŞMANCA TUZAKLARA DÜŞMEDİ"

Beyrut gecelerine özlem duyan bohem ve buhranlı siyaset düşüklerinin tarih ve kültür esasına dayanarak paylaşılan bir teklifi karalama ve terörize etme çabası acınası bir fırsatçılıktır. Cumhuriyet Halk Partisi on yıllar boyunca Alevi kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmış, Kürt kardeşlerimiz üzerinde de oyunlar kurulmuştur. Pek çok telkin ve tezvirata rağmen ne Aleviler, ne de Kürtler düşmanca planlanan tuzaklara çok şükür düşmemiştir.

"KÖKENİ MEZHEBİ NE OLURSA OLSUN HERKES HUKUK ÖNÜNDE EŞİTTİR"

Kimsenin önüne geçen yoktur, engel çıkaran yoktur. Kaldı ki ister Alevi, ister Kürt olsun, herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının yüzde 50 oy nisabını geçtikten sonra vaki demokratik ve milli irade hükmünü yok sayacak, tecelli eden meşruluğu tartışmaya açacak birisinin çıkması da düşünülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Üstünlerin değil, hukukun üstünlüğü hakim ve havidir.

Kökeni, mezhebi, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes hukukun karşısında bir ve eşittir. Aynı zamanda Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Kimsenin kimseden bir ayrıcalığı ve imtiyaz içeren bir farklılığı yoktur. Ancak etnik ve mezhep temelli bölücülüğün Terörsüz Türkiye hedefinin yanında bütünüyle gündemden çıkarılması gayesiyle bir düşünce tavzihini farklı yerlere çekmek ahlaken ve tarihen mahsurludur.

"GÖRÜŞÜMÜZDEN MİLİM ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu geleceğini perdelemek için el ovuşturanların, mayası ve meşrebi zehirli çevrelerin bizimle milliyetçilik yarışına girmesi yüz kızartıcı bir densizlik ve edepsizliktir. Konforlu köşelerindeki karanlığa saklanarak aydınlığı taşa tutan kuklaların ne dediğine bakmıyor, milletimiz ne diyor, tarih ne diyecek ona odaklanıyoruz. Görüşümüzden milim adım atmamız ise söz konusu olmayacaktır.

"HER SALDIRIYI GÖĞÜSLEMEYE HAZIRIZ"

Basına kapalı toplantıdaki sözlerimin malum sözde bir gazeteciye sızdırılması, o dedikodu markası ve her ipte cambazlık yapan gazetecinin de mal bulmuş mağribi gibi gündeme taşıması zamanlama itibariyle manidardır. Ve notlarımız arasındadır.Milliyetçi Hareket Partisi her saldırıyı göğüslemeye hazırdır.

"ALEVİ DE BİZİM, KÜRT DE BİZİMDİR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'ni etnik ve mezhep temelli depreme maruz kalmasına müsaade etmeyecektir. Alevi de bizim, Kürt de bizimdir. Cami de bizim, Cemevi de bizimdir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Biriz, beraberiz, kardeşiz, çok büyük bir aileyiz. Herkes bizse, biz de kardeşsek dürüst ve sorumlu hareket etmemiz milli namusumuzun gereğidir.

Piyonlaşmış bozguncular, suyu bulandıranlar, sipariş senaryolara figüranlık yapanlar, bu suretle Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-antilaik, inanan-inanmayan kutuplaşmasına çanak tutanlar da bu muazzam ailenin üvey evlatlığına bile layık olmayan çürüklerdir."

Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun' çıkışıyla ilgili açıklama: Alevi de bizim Kürt de bizim. Herkes hukuk karşısında eşittir - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Uğur BOZKURT:
    Apo'yu alın işte yardımcı olarak, derdiniz o zaten. Ama elinizde patlayacak yolcusunuz ilk seçimde. (EMEKLİ) 17 12 Yanıtla
  • Ebuturap:
    yavaş yavaş açın açın açılımınızı aldığınız emirleri harfiyen uygulayın bakalım nereye kadar gider 9 6 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    CHP'liler ayrıcalık var bahçeli bey hainler hepsi 3 5 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    sctim tuyu nereye dikeyim 5 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Nereden çıktı bu mezhep işi yahu durın bır yerınızde bu zamsns kadar atamalarda mezhepe bakılmazdı 5 0 Yanıtla
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