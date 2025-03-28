Bahçeli'den, Davutoğlu'na bayram telefonu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den, Davutoğlu'na bayram telefonu

Bahçeli\'den, Davutoğlu\'na bayram telefonu

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sonrası dinlenme sürecine çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

28.03.2025 18:35
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Kalp kapakçığı operasyonu sonrası dinlenme sürecine çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda konuştuğu bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Söz konusu gelişmeyi Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı duyurdu. Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunduğunu belirtti. Karcı, Davutoğlu'nun da Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini ilettiğini kaydetti.

Bahçeli'den, Davutoğlu'na bayram telefonu

GAZETECİLERİ DE ARAMIŞTI

Bahçeli önceki gün de gazeteciler Özlem Gürses, Göksu Öngören Özgü, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla arayarak bayramını kutlamıştı.

Gelecek Partisi, Ramazan Bayramı, Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den, Davutoğlu'na bayram telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Recep Polat:
    Bu sağken bu kadar konuşmazdı. d 29 7 Yanıtla
  • NUR1939gul*:
    Nereden aradı acaba?? 28 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Davutoğluns bayram telefonu var...Bir televiyonu arayıp canlı yayında bayram telefonu yok!öylemi?Bu işte bir bit yemeği var...Benden söylemesi... 27 2 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    senin telefonunun taaaaaaaaaaaaaaa 22 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    Adami canlı yayina cikartinda olmedigine inanalım 23 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Allah Allah 25 0 Yanıtla
  • Doğrucu davut :
    Bayrama 2 gün var daha kafa iyice gitmis 19 3 Yanıtla
  • ali aydın:
    Yazık çok yazık komedi filmi vicdanınız bunu kabul ediyorsa helal olsun 17 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Bu hızla giderse 3 ay sonra falan tel sırası bana geliyor. Bekliyorum 12 2 Yanıtla
  • Han:
    gürses ne alaka? 10 0 Yanıtla
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