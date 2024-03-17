MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli kurultayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili söylediği "Son seçimim" sözüyle ilgili konuştu.
Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kurultayda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı alabileceğine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den 'Son seçimim' diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın - Son Dakika
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, genç nüfus için daha sosyal ve gelişmiş bir şehir vaadiyle seçim kampanyasını sürdürüyor. Ulupınar, gençlerle bir araya gelerek onların fikirlerini önemsediğini ve onlarla birlikte hareket edeceğini vurguladı. Ayrıca iş insanları ve ilçe sakinleriyle de samimi ilişkiler kurduğunu belirtti. Maden şehitlerinin aileleriyle de iftar programında buluşan Ulupınar, tüm şehitleri rahmetle anıyor.
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret ederek kadınlar kahvehanesi talebini değerlendirdi. Kıvrak, talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti. Ayrıca, eski başkan Mehmet Yazgılı'ya vefa örneği gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'son seçimim' sözlerine ilişkin, 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini söyledi. Sahada yapılan anketlerde önde olduklarını belirten Çetinkaya, gerçek belediyecilikle Karabük'ü tanıştıracaklarını ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
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