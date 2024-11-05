Bahçeli\'den Erdoğan\'ın yeniden adaylığına destek: Anayasal değişiklik yapılmalıdır

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SENARYO İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yeni bir seçim zaferi kazanmaya yönelik senaryo olduğu yorumunda bulunanlara tepki gösteren Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarının zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?

"ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEKTİR"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir.

"CUMHUR İTTİFAKI DEVLETİN VARLIĞINA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.

DÖRT BELEDİYEYE YENİ GÖREVLENDİRME

Çok yaşasın milletimiz, var olsun devletimiz. Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine atananlar söz konusu belediye başkanlarının terör örgütü ile bağlarından dolayıdır. Türkiye'de yargı kararlarına riayet şüphesizdir. Hukuki sonuçlar sabırla beklenmelidir. CHP'nin uzlaşmaz hamleleri kardeşlik ortamının sabote edilmesini hedef almaktadır. Ahmet Türk'ün istismar edilmesi CHP'nin başını çektiği kara kampanyadır."