Bahçeli'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek: Anayasal değişiklik yapılmalıdır - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek: Anayasal değişiklik yapılmalıdır

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir" ifadelerini kullandı.

05.11.2024 11:34
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SENARYO İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yeni bir seçim zaferi kazanmaya yönelik senaryo olduğu yorumunda bulunanlara tepki gösteren Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarının zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?

"ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEKTİR"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir.

"CUMHUR İTTİFAKI DEVLETİN VARLIĞINA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.

DÖRT BELEDİYEYE YENİ GÖREVLENDİRME

Çok yaşasın milletimiz, var olsun devletimiz. Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine atananlar söz konusu belediye başkanlarının terör örgütü ile bağlarından dolayıdır. Türkiye'de yargı kararlarına riayet şüphesizdir. Hukuki sonuçlar sabırla beklenmelidir. CHP'nin uzlaşmaz hamleleri kardeşlik ortamının sabote edilmesini hedef almaktadır. Ahmet Türk'ün istismar edilmesi CHP'nin başını çektiği kara kampanyadır."

Bahçeli\'den Erdoğan\'ın yeniden adaylığına destek: Anayasal değişiklik yapılmalıdır

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek: Anayasal değişiklik yapılmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Yunuss Bayern:
    İkinizin de canı chenneme 81 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bi gbermediniz artık 66 10 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    kisiye ozel anayasa olmaz. kimse Turkiyeden buyuk degildir. 64 6 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    İktidar vaad etmeyen bir muhalefet parti lideri. Rabbim ne günlere kaldık. 45 8 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Turan geliyorr .. Türk İslam imparatorluğu .. Osmanlı ceddin dede .. 10 42 Yanıtla
  • Sinan K:
    hani son secimiydi erdoganin jubilesiydi şimdi aday yapmak için elinizden geleni yapın tabi 38 5 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    eb büyük hatayı referandumda yetki vererek yaptı bu toplum. anayasa da artık aklımızı başımıza alırız diye umuyorum... 34 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    oturduğunuz koltuklarda ne var, çok merak ediyorum, artık bırakın da bir başkası gelsin artık yeterrrrrr. 32 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hatta cesediniz mumyalansin ve kiyamete kadar siz absta durun olur mu ? ulkeyi super yaptiniz herseyi en mukemmel yaptiniz ya hakkinizdir. arkadas ölmüyorlarda 27 4 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    bunlarda Ecevit gibi gotu bezlenene kadar siyaset yapacaklar niye para tatlı geliyor bırakamıyor 26 4 Yanıtla
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