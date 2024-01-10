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Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak - Son Dakika
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Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak

Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı. Yaşanan olaya tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

10.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 14:24
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Yaşananlara tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CAMİYE GİRİP 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Fatih Camisi'nde önceki akşam, imam ile cami cemaatinden bir kişiye bıçaklı saldıran ve ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"BIÇAKLAMA OLAYI ANLIK BİR REFLEKSLE GELİŞTİ"

Şüpheli Ö.S., Fatih Camisi'ne gittiğini, eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını ileri sürerek, "Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu. Üzerindeki bıçağın kendisine ait olduğunu anlatan Ö.S. bıçaklama olayına ilişkin kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini, anlık refleks olarak geliştiğini savundu.

Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
Saldırgan Ö.S.

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşananlar büyük yankı uyandırırken MHP lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli paylaşımında, "Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
Bahçeli\'den, Fatih Camii\'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: sen önce Sinan Ateş'in olayını aydınlat, bırak hocayı mocayı... Yanıtla 0 0

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak - Son Dakika
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