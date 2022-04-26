Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler
26.04.2022 11:07
MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Teklif Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür" dedi.
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26.04.2022 11:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler - Son Dakika