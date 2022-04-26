Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler

26.04.2022 11:07
Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Teklif Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür" dedi.

YORUMLAR
500
CHP'den, HDP'li Paylan'ın teklifine ilk yorum: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir CHP'den, HDP'li Paylan'ın teklifine ilk yorum: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir HDP'li Garo Paylan'dan 'Ermeni soykırımı' teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum HDP'li Garo Paylan'dan 'Ermeni soykırımı' teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum

Devlet Bahçeli, Garo Paylan, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:49 Bu çocuklar mahalleliyi bıktırdı! Gündüz dilenciler, gece hırsız!
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal kanun teklifine zehir zemberek sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement