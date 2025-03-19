Bahçeli: İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı

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MHP lideri Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Bahçeli "Hiç kimse dokunulmaz değildir. İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı. Hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" dedi.

19.03.2025 10:55
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 şüpheli gözaltına alındı.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ VE OBJEKTİFTİR"

"Hiç kimse dokunulmaz değildir. İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.

Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.

"HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR"

Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur. Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır.

"TERÖR DE SİSTEMATİK BİR ŞİDDETTİR"

Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir. Şiddet, insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye'dir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesi öteden beri hassasiyet gösterdiğimiz, duyarlılık sergilediğimiz sıcak konu başlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza vermiş olduğum talimat kapsamında nadide bir çalışma çok şükür muhtevalı bir eser mahiyetinde ortaya çıkmıştır.

'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele' çalışmamızın meydana gelmesinde eşsiz katkıları ve emekleri bulunan, zamanlarını ayırarak teşkil edilen komisyonumuza canlılık kazandıran muhterem hocalarımıza, değerli uzmanlarımıza ve fikir insanlarımıza, ayrıca böylesi mühim bir çalışmanın gerçekleşmesini koordine eden Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyor, hepsini birden gönülden kutluyorum."

Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değildir, İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı
Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değildir, İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı
Bahçeli: İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı

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Son Dakika Politika Bahçeli: İBB Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Aykut Kalkan:
    konustu kukla 306 27 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    otel faciası ? Soma maden ? Çorlu trwn kazası ? saymayla bitmez. ayakkabı kutuları. feto. hani herkez konun önüne çıkar yargilanirdi 279 16 Yanıtla
  • Burak üstün:
    utanmadan kimse dokunulmaz değildir diyo apoyu meclise davet edip nasıl dokunulmaz oluyosunuz siz? 269 23 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    Birgün gelecek bu hukuk sizin için de işleyecek. Bu açıklamalar bu hukuksuzluk tamamen korkaklığınızdan. Devran dönünce size de acınmayacak 247 24 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dedi aponun avukatı. 232 15 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    hangi mezarlıktan konuşuyon eeeyyy ruh 211 15 Yanıtla
  • etematakan44:
    çayın DEM’li olsun mu amca 189 14 Yanıtla
  • nesha512:
    sizde dokunulmaz değilsiniz.. 180 10 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    ses var görüntü yok ?? 163 12 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    hoşt 144 10 Yanıtla
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