Bahçeli\'den İmamoğlu ve Yavaş\'a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir

Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları üzerinden tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Belediye başkanlarının işlerini bırakıp adaylığa soyunmalarını eleştiren Bahçeli, bunun nankörlük olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"BU KAFA NORMAL BİR KAFA DEĞİLDİR"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "CHP'li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri, sıra vatandaşlarımıza gelince bir tas çorba ile bir tabak pilavı reva görmeleri, maskeleri düşüren kepazeliktir. Neymiş, bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir.

"ŞİMDİDEN ADAYLIĞA SOYUNMALARI İSTANBUL VE ANKARA'YA NANKÖRLÜKTÜR"

Bu tevil hamulesini kaldırmaya kimsenin takati de yetmeyecektir. Suçluların telaşıyla kıvrananların şifreli özrü kabahatlerinden büyüktür. Haydi halkımızdan utanmadınız, be hey densizler, be hey sonradan görmeler Allah'tan da mı korkmadınız? Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir."

Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" sözüne atıfta bulunan Bahçeli, "Lafları boş, siyasetleri kof, karınları tok, eserleri yoktur. Milletimiz, bu yeteneksiz, iş bilmez, adap bilmez, vefa bilmez kifayetsiz muhterislere muhtaç ve mecbur olamaz, olmamalıdır."