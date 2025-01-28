Bahçeli'den İmralı süreci ile ilgili net mesaj: Çağrı bir an önce yapılsın - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den İmralı süreci ile ilgili net mesaj: Çağrı bir an önce yapılsın

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı sürecini başlatan isim olarak siyaset gündemine oturmuştu. DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyaretinin ardından ilk grup toplantısını yapan Devlet Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel yapılması samimi dileğimdir." ifadelerini kullandı.

28.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ekim ayında teröristbaşı Öcalan ile görüşülüp terörün bitirilmesi çağrısı yapmış, bunun üzerine DEM Parti'den oluşan heyet 4.5 yıl aranın ardından İmralı'ya iki ziyaret gerçekleştirmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME SONRASI ÇAĞRI GELMEDİ

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyaretinin ardından da teröristbaşı Öcalan'dan terör örgütüne silah bırakma çağrısı gelmedi.

DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyareti sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuşan Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEKLENEN ÇAĞRININ YAPILMASI SAMİMİ DİLEĞİMDİR"

"DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel yapılması samimi dileğimdir." diyen Bahçeli, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin gün doğumuna. Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum." ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Ekim ayındaki partisinin grup toplantısından yaptığı çağrıyla süreci başlatan Bahçeli'nin, son grup toplantısında da beklenen çağrının yapılması ile ilgili sözlerinin nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu oldu.

Bahçeli\'den İmralı süreci ile ilgili net mesaj: Çağrı bir an önce yapılsın

Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Türkiye, Siyaset, İmralı, Gündem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den İmralı süreci ile ilgili net mesaj: Çağrı bir an önce yapılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Celal Özdemir:
    Resmen oy uğruna şehit analarına bir darbede siz vurdunuz... ?? 100 11 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Kaşınıyor.. 58 7 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ölecek heralde erkene alıor 52 7 Yanıtla
  • soner yavuz:
    resmen AKMHPPKK birleşin artık kardeşim eş genel başkanınızda bahçeli olsun 43 4 Yanıtla
  • Ali Veli:
    ölmeden meclise geldiğini göreyim diyor. 36 4 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    adama sorarlar Bayram değil seyran değil bu apo Sevdasi neereden çıktı 30 3 Yanıtla
  • Alparslan:
    kaşıntı başına vurdu bunun 25 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    yazık 16 2 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yaw bu Bahçeli'nin kankasi apo ile irtibatı sanki yok gibi konuşuyor alo diyip konuş işte 4 0 Yanıtla
  • kenan sar:
    APOYU CEZAEVİNDEN ÇIKARMANIN YOLU BULUNDU. ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ 2 0 Yanıtla
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