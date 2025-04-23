Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir

Bahçeli\'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul\'un bir numaralı gündemdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "İstanbul, Türkiye'mizin can damarıdır, ana davasıdır. Artık İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır. Seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır" dedi.

23.04.2025 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki depremin ardından "İstanbul, Türkiye'mizin can damarıdır, ana davasıdır. Artık İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır. Seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk değerlendirmesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli "Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi'nin derinliklerinde 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem elbette milletimizi endişelendirmiş ve herkesi korkuya sevk etmiştir.

İstanbul Fatih'te yıkılan metruk bir bina dışında tesellimiz elim doğal afette can ve mal kaybının yaşanmamasıdır.

Depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı aramak suretiyle gelişmeler hakkında doyurucu bilgi alma fırsatımız olmuştur. Devletimiz adeta alarma geçmiş, ilgili bakan ve bürokratlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını İstanbul'da yoğunlaştırmıştır. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

"ARTIK İSTANBUL'UN BİR NUMARALI GÜNDEMİ DEPREM OLMALIDIR"

"Deprem hem hayatın hem de üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihmal ve inkar edemeyeceğimiz bir gerçeğidir" diyen Bahçeli, "Gelecek planlarımızı bu gerçeğe muvafık şekilde yapmak; tedbirli, dikkatli, titiz ve uyanık hareket etmek dışında bir seçeneğimiz de yoktur.

İstanbul, Türkiye'mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul'un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul'u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir.

Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir. Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul'un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır" dedi.

Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir

"VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Bahçeli açıklamasını şöyle tamamladı: "Allah esirgesin ama, bu gündemin altında kalmak milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pamuk ipliğine bağlayacak ve kahredici sonuçlara yol açacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı İstanbul'un doğal felaketlerin feci akıbetlerinden korunması ve proaktif önlemlerin alınması hususunda tüm gücüyle çalışacak, inşallah başarılı olacaktır.

İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olmalı, telaşa kapılmamalıdır. Allah'tan niyazım korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail etmesidir.

Aziz İstanbul'umuza ve İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem esnasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır."

Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Devlet Bahçeli, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Deprem, Yaşam, Dünya, Akut, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • onur pari:
    Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'muş. İmamoğlu'nun deprem için kaç tane projesine red verdiniz onu da açıklayın. Hatay'ı unuttan da CHP zaten. 26 4 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    ARAYIP BULAMADIKLARI ŞEY..GÜNDEM DEĞİŞSİN APO İTİ SERBEST KALSIN,SESSİZCE 15 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Hayret, Türkiye'nin gerçek bir gündemine dair açıklama yaptı. Bu günlerde asker katili Apo'yu cezaevinden çıkarmak için müzakereler peşindeydi. Görüşmediği, telefon etmediği DEM partili kalmadı son zamanlarda. 14 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    30 yıldır neden el atmadiniz ? 11 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bir numaralı gündemleri bence kanal İstanbul . 10 0 Yanıtla
  • Burak üstün:
    yenimi aklın başına geldi yaşayan ölü 6 4 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Konuşmuş aslan parçası 6 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Gunaydın 4 0 Yanıtla
  • 220822B.:
    Metin yazarını tebrik ederim 2 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Good morning. Abdullah Bohçeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı

22:12 İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 Marmara Denizi’nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem Marmara Denizi'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem
20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:23 Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 22:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.