Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesini anımsatarak ''Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor'' ifadelerine yer verdi.

03.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak "Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır" diyen Bahçeli, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesiyle ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

"HALEP TÜRK VE MÜSLÜMANDIR"

Muhaliflerin Halep kalesini ele geçirmesinden sonra 76 yıl sonra bir ilk yaşandı. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı dalgalandı. Türk bayrağı en son 1948 yılında Halep kalesine asılmıştı. Büyük ses getiren konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Şu gerçeği millet huzurunda haykırmak dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir: Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" ifadelerine yer verdi.

"ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMALI"

Suriye'deki sıcak çatışma ortamına da değinen Bahçeli, "Biz Suriye'nin sarsılan devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı. Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır" dedi.

Bahçeli\'den kalesine bayrak asılan Halep\'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Devlet Bahçeli, Orta Doğu, Politika, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Harun Çelik:
    Klasik ekepe tiyatroları makarnacı kömürcü dürüm ayrancıları 100 tl cileri bir arada tutmak için sahnelenen basit tiyatrolar 57 41 Yanıtla
  • yavuz d:
    yetmez bahceli, baskalari musulu nasil onlara peskes cektilerse tekrar alicaz Allahin izniyle 42 25 Yanıtla
  • ömer duman:
    bunun da ne olduğu belli değil 33 30 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Vakit Tamamdır Reis 40 19 Yanıtla
  • McA !:
    İyide Bi yandan Katil Apo yu serbest bırakmaya çalışıyorsunuz . Ben vallahide billahide çözemedim sizi ,Ya Bana üniversite diploması veren Rektör de bi sorun var yada sizde 24 20 Yanıtla
  • Murat Sert:
    82 halep olsun 17 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bi kendine gel 18 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Halep yönetimi devralacak ve kendisini Türkiye nin eyaleti olarak kabul edecek, sonrasında sırada Musul ve Kerkük var, zaten başkanlık bunun için yapıldı. 12 11 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Ruslar da Kars bizimdir der. Rumlar izmir bizim der... bu işin sonu hayra alamet değil 18 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezil 8 7 Yanıtla
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