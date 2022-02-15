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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Elektrik faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir - Son Dakika

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Elektrik faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir

15.02.2022 11:04

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde elektriğe gelen zamları eleştirmiş ve "Zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturalarımı ödemeyeceğim." demişti. Bu sözler sosyal medyada ve siyasi isimler arasında büyük yankı uyandırmıştı. Çok sayıda isim bunun doğru bir yol olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

"PROTESTO DEĞİL, PROVOKASYONDUR"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de yine Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışı vardı. Bahçeli sert sözlerle başladığı açıklamalarında, "CHP Genel Başkanı'nı faturayı ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. HDP'nin öncelikle destek vermesi, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Çıkışı protesto değil, provokasyondur." dedi.

"EPDK TARİFE DÜZENLEMESİNİ YENİ BAŞTAN ELE ALMALIDIR"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmenin zorunluluk olduğunu belirten MHP lideri, açıklamalarına şöyle devam etti: "Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Milletimiz neyden şikayet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Yüreğimiz milletle beraberdir. Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı bildiğimiz üzere çok fazla rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz, kuruluşlarımız da bu rahatsızlığa ortak olmuşlardır. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. CHP yönetiminin iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince işletme harcamalarının EPDK tarafından o yıl harcama tutarı altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde zarar etmektedir. Bundan dolayı özel şirketler karlılık artırmak için yan yollara tevessül etmektedir."

"KANDİL" GÖNDERİLMESİ İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

Bahçeli daha önce deCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt vermiş ve şunları söylemişti: "Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir." demişti.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Elektrik faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir
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Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Elektrik faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Elektrik faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir - Son Dakika
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