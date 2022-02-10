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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli - Son Dakika

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli

10.02.2022 17:15
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' sözlerine ilişkin "Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' sözlerine ilişkin "Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun video kaydı yapmaya iyice merak sardığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun bu alanda sürekli gelişme kaydettiğini belirten Bahçeli, "Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor. Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır" dedi.

'BİR İSYAN DENEMESİDİR'Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dün akşam kamera karşısına geçip 'elektrik faturasını ödemeyeceğini' ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm. Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır. Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki; karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur."


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Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli - Son Dakika


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