Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt

15.03.2022 11:17
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt geldi. Bahçeli açıklamasında "Sayın Kılıçdaroğlu emojiyi bırak, ergenler gibi davranmaktan vazgeç, emelin nedir, hedefin nedir, kafanın içindeki asıl gündem nedir? Onu söyle" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP liderinin gündem maddeleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendisine "dil çıkarma emojisiyle" verdiği yanıt da vardı. Kılıçdaroğlu'na "Ergenliği bırak, kafandaki emelleri açıkla" diye seslenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz hafta sorular yönelttim. Bize Twitter'da emojiyle yanıt vermiş. Emojiyi bırak da asıl hedefin nedir onu söyle. Ergenler gibi davranmaktan vazgeç, kafanın içindeki asıl gündem nedir ondan bahset. Yanına aldığın bölücüler konuşurken sessizliğe çakıldın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını açıkladın. Diyarbakır'da teröristlerle görüştün mü, onlara ümit verdin mi? Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenleri hatırladın da şehitlerimize bir Fatiha okudun mu?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ANALARDAN KAÇMIŞTIR"

CHP liderinin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili eleştirilerde bulunmaya devam eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu analardan kaçmıştır. Bu anaların yavrularını HDP kaçırdı. En küçük tepki gösterdin mi? Yapamazsın, bugünkü CHP, HDP'nin kostüm giymiş halidir. Bugünkü CHP, Atatürk'e ihanet etmiştir. Kılıçdaroğlu 'Bu ülkeyi barıştıracağız' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye barış yanlısı bir ülke olarak dünyada parmakla gösterilirken, senin Diyarbakır'daki sözlerine ne demeli? Yalanlarınıza aldanacak hiç kimse bulunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bahçeli: '(Sağlık çalışanları) Onlara gönül borcumuzu ödememiz kolay değildir' Bahçeli: '(Sağlık çalışanları) Onlara gönül borcumuzu ödememiz kolay değildir' MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir.

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement