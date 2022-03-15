Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun emojili paylaşımına yanıt - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP liderinin gündem maddeleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendisine "dil çıkarma emojisiyle" verdiği yanıt da vardı. Kılıçdaroğlu'na "Ergenliği bırak, kafandaki emelleri açıkla" diye seslenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz hafta sorular yönelttim. Bize Twitter'da emojiyle yanıt vermiş. Emojiyi bırak da asıl hedefin nedir onu söyle. Ergenler gibi davranmaktan vazgeç, kafanın içindeki asıl gündem nedir ondan bahset. Yanına aldığın bölücüler konuşurken sessizliğe çakıldın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını açıkladın. Diyarbakır'da teröristlerle görüştün mü, onlara ümit verdin mi? Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenleri hatırladın da şehitlerimize bir Fatiha okudun mu?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ANALARDAN KAÇMIŞTIR"

CHP liderinin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili eleştirilerde bulunmaya devam eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu analardan kaçmıştır. Bu anaların yavrularını HDP kaçırdı. En küçük tepki gösterdin mi? Yapamazsın, bugünkü CHP, HDP'nin kostüm giymiş halidir. Bugünkü CHP, Atatürk'e ihanet etmiştir. Kılıçdaroğlu 'Bu ülkeyi barıştıracağız' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye barış yanlısı bir ülke olarak dünyada parmakla gösterilirken, senin Diyarbakır'daki sözlerine ne demeli? Yalanlarınıza aldanacak hiç kimse bulunamayacaktır" ifadelerini kullandı.