Bahçeli'den makam odasından ilk kare - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

Bahçeli\'den makam odasından ilk kare

Kalp kapakçığı operasyonunun ardından 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamından ilk karesi paylaşıldı.

04.04.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 66 gün aranın ardından ilk mesaisine başladı. Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28. yıldönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı.

MEZARA KARANFİL BIRAKTI

Bahçeli'nin Türkeş'in anıt mezarını ziyaretine, çok sayıda partili ve Başkanlık Divanı üyeleri de eşlik etti. "06 MHP 01" plakalı makam aracını, Türkeş'in mezarına yakın bir noktada durduran Bahçeli, sadece anıt mezarın giriş noktasından görüntülenmesine izin verdi. Bahçeli, mezarın başında kırmızı ve beyaz renkli karanfiller bıraktı.

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

"HAY MAŞALLAH SANA"

Ziyaretin ardından Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere mezarlık alanından ayrıldı. Bahçeli'nin makam aracına, parti üyeleri bozkurt işaretleriyle eşlik ederken "Hay Maşallah sana" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

"DURMA, İLERLE EVLATLARIN SENİNLE"

Vakfın açılışının ardından Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçti. Yolda, kendisine eşlik eden kalabalık, "Durma, ilerle evlatların seninle" ve "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli" sloganları attı. Bahçeli, makam aracının camından bozkurt işareti yaparak partililerine selam verdi.

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

MAKAM ODASINDAN İLK KARE

2 ay sonra mesaisine başlayan Bahçeli'nin makam odasından da ilk karesi paylaşıldı.

Devlet Bahçeli, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den makam odasından ilk kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Haktan Çalışkan:
    Bunlar neden ölmüyor? 28 9 Yanıtla
  • şakir:
    bide konuşsaydı güzel balmumu çalışması olmuş 20 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    o koltuğa yakışmıyorsun .. 17 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neden hala koltukdalar. yerine hiç mi kimse yok 90 milyonluk ülkede ? madem yerine adam kalmadı bu ölünce ne olcak ? rahmetli ecevitle Erbakan ile dalga geçiyorlardı bezlenmeden gitmezler diye. 16 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Haktan Çalışkan sanırım çakalların duası kabul olmuyor 4 11 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Hastamı oldun çeeen bakimiiiim. Yazık suratınızda renk kalmamış. İyiyie alamet değil bu bak. Çekil artık köşene yardımcılarınla şöferünle bir yaşam sür. 12 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    Mankurt bohçalı 9 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bahçeli kilo vermiş gençlik günlerine dönmüş 5 2 Yanıtla
  • m.yener arıkan:
    Birileri diyordu yetmişinden sonra milletvekilliği bakanlık başbakanlık olamaz diye bunun ne ahı kalmış ne vahı kalmış burnuna kadar toprağa gömülmüş son dakikalarını yaşıyor hala koltuğu bırakmıyor bu koltuk bu kadar mı değerli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
16:35 Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
23:40 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
23:36 TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
23:08 Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
23:06 Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
22:56 İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
22:30 Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
22:14 Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
22:14 Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 17:19:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den makam odasından ilk kare - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement