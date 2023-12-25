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Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti - Son Dakika
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Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 askerimizin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yayımlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki gösterdi. DEM Partililerin Genel Kurul'daki konuşmaları sırasında salondan ayrılan Bahçeli, muhabirlere yaptığı açıklamada ''CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum'' ifadelerini kullandı.

25.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 15:00
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TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor.

Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti

"CHP'Yİ DE TAKİP ETMEYECEĞİM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için genel kurula geldi. Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken genel kuruldan ayrıldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 askerimiz şehit olmuştu. Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

Bahçeli\'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
YORUMLAR (7)
  • Sami Göksu: Devlet bey dik duruşlu şeffaf bir siyasetci yerinde bir karar ve anlayış sergilemiş teşekkür ediyorum Sayın devletlim Yanıtla 41 54
  • Arda Oktay: Dünyanın ikinci en masum insanı, hareketini yapmış yine :) Yanıtla 32 21
  • Arda Oktay: Keşke kadın cinayetlerine, terör/tarikat suçlarına vs. araştırılmasına RED verirkende tepkisini gösterseydi :) 34 9
  • hüseyin şenel: sayın bahçeliyi her zaman ki gibi dik duruşundan dolayı kutluyorum hep böyle sayın bahçeli hiç dik duruşunu bozmaz :)) Yanıtla 11 24
  • best musıc: Ortalığı karıştıran zaten bunlar milliyetciyiz diye diye insanları birbirine vurduruyorlar MHP nin bı tane köprü bı tane yol yaptigini gösterin bana bı icraattini gosterin yıllarca gençleri bı yere toplayıp ortalığı karıştıran meclisten bedavadan oturan bı topluluk zaman gelicek kimin ne olduğunu bu halk gorucek görmeye başladı zaten çam ağacı dikmekten başka bişey bilmeyen MHP iyi okuuu Yanıtla 16 7
  • hüseyin şenel: işte anlayana bu ülke için tek 1 tane bakın 2 demiyorum tek 1 tane faydasını bilen varsa söylesin bende ögrenmiş olayım 8 3
  • XYZ: Yenimahalleli Yanıtla 0 0

Devlet Bahçeli, DEM Parti, MHP, Gündem, Politika, Son Dakika

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