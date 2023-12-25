Bahçeli\'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti

best musıc:

Ortalığı karıştıran zaten bunlar milliyetciyiz diye diye insanları birbirine vurduruyorlar MHP nin bı tane köprü bı tane yol yaptigini gösterin bana bı icraattini gosterin yıllarca gençleri bı yere toplayıp ortalığı karıştıran meclisten bedavadan oturan bı topluluk zaman gelicek kimin ne olduğunu bu halk gorucek görmeye başladı zaten çam ağacı dikmekten başka bişey bilmeyen MHP iyi okuuu