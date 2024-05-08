Bahçeli'den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi

Politika

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

GÜNAYDIN VE BAŞARIR'DA TOPLANTIYA KATILDI

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

"GAYET OLUMLU, VERİMLİ GEÇEN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama ise CHP Grup Toplantısı devam ederken Genel Başkan Özgür Özel'den geldi. Özel, "Sayın Bahçeli'ye ve onun şahsında MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Kendisi ile gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ev sahipliği hem de görüşmedeki fikir alışverişleri, geçmiş tecrübeleri, geçmişte Türkiye siyasetinde şahit olduğu bazı gelişmelerden yaptığı kıymetli aktarımlar için, istifade ettiğimiz görüşler için kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve son derece yapıcı şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada, Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu, ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim.

MASADAKİ BAŞLIKLARI TEK TEK SIRALADI

Ayrıca 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini, temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı, temmuz zammının sadece küçük işletmeler ve KOBİ'lerin sırtına bırakılmayıp, bu konuda devletin yapması gerekenler konusunda her ikimizde birer milletvekili, genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık, karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden, staj ve çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 28 Şubat davasının mağdur tutuklularından, görülen davalara yönelik Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar kendilerine görüşlerimize ifade ettik" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E ÖVGÜ

Öte yandan BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP kurultayı öncesinde "Eski sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem'e karşı Özgür derim" diye tercihini ortaya koyan Bahçeli, görüşme sırasında Özel'in genel başkanlığı sürecini de övdü.

"KAPININ ÖNÜ GAZETECİ DOLU"

Edinilen bilgiye göre Bahçeli, "Kemal bey benim sınıf arkadaşımdı. Kendisini severim. Ama pek hareketli olmayan bir politika yürüttü. Sizinle birlikte CHP hareketlendi. Kapının önü gazeteci dolu. Bu durum, hareketi başlatana yarar" değerlendirmesinde bulundu.