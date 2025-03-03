Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

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DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini de telefonla aradığını söyledi. Buldan, ''1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor'' dedi.

03.03.2025 18:59
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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı. DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Bahçeli'nin kendisini de telefonla aradığını söyledi.

BAHÇELİ, PERVİN BULDAN'I ARADI

Halk Tv'ye konuşan Buldan, MHP liderinin "Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım" dediğini aktardı.

"METNİ SİZİN OKUMANIZDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM"

Buldan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bahçeli teşekkür etti. 'Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum' dedi. Teşekkür ettim. Hep birlikte sürecin ilerleyebilmesi için birbirimize katkı sunmamız gerektiğini ifade ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Sadece beni değil, Sırrı Süreyya Önder'i, Ahmet Türk'ü ve Tuncer Bakırhan'ı aradı.

"BUNU ÖCALAN DA ÇOK KIYMETLİ BULUYOR"

Biz şaşkınlığı şimdi değil, 1 Ekim'de yaşadık. O şaşkınlık yeni değil. 1 Ekim'de tokalaşma, 22 Ekim grup toplantısında yaptığı çağrı ve bizim kendisini ziyaretimizde söyledikleri... 1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor."

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Eren Ataseyyar:
    oy için yapıyorsunuz aba birdaha ne ben ne sülalem size oy moy yok 87 23 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Bahçeli yaşlandıkça bunadı herhalde Kimi aradığını bilmiyor 81 24 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    herkesle telefon trafiği yapacak kadar sağlıklı ama 2 dk kamerata töportaj veremiyor öylemi. !! 65 13 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    PKK ZATEN BİTME NOKTASINDAYDI BUNLAR BU GERCEGİ DAHİ GÖRMEDEN BUNLARI MUHATAP ALMAKLA ADETA YENİDEN BİR DÖNÜM NOKTASI YAPTILAR SONUÇ YİNE HER ZAMANKİ GİBİ FİYASKO OLACAK 43 9 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Yahu basın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan diyor....ülkenin başındakiler sayın abdullah Öcalan diyor.....gündemden düşmeyen abdullah öcalana sokaktaki insanlarda nasıl hitap edeceğini şaşırdı.... 39 6 Yanıtla
  • My Way:
    Sayın Devlet Bahçeli ülkemizin bayrağımızın toprak bütünlüğümüzün barışın ve huzurun teminatıdır.Sizin gibi fincan beyinler ise heykel yapsın diksin.3.Dünya savaşı kapıda iç güvenlik ve huzurumuz için akıllıca adımlar atıldı.Bunu göremeyecek kadar körsünüz. 16 27 Yanıtla
    VillaUmut:
    Vay be, bir insan ne kadar beyin fakiri olabilirse o kadar fakirsiniz gerçekten. Tebrikler :) 6 0
  • Arif Ucas:
    şeçimlere kadar CHP'ye ve şeçmenine terör yaftası yapıştırıp kürsülerden bağırıp çağıranlar şimdi terörle ve terörişt başıyla işbirliği yapıyor.Nasıl bir kafa yapısına sahipsiniz anlamadım. 34 8 Yanıtla
  • Tc ady:
    Ülkücüler bunu çok beğendi 24 7 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Yarın ki haber : Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı da aradı. 24 4 Yanıtla
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