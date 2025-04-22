Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özel'in "Savaş ilan ederim" sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli "Özel'in açıklaması sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Israrla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız" dedi.

22.04.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Lideri Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay kararının Meclis'te okunmasına tepki gösteren ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yaptırım uygulayacağını açıklayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çok sert tepki göstererek "Savaş ilanı kabul ederim" dedi.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E SERT YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün yaptığı yazılı açıklamayla Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli "CHP Genel Başkanı'nın ülkemize karşı tereddütsüz hayata geçirdiği hücum ve husumet siyasetine rağmen bu kurtuluş gerçekleşecektir. CHP'nin muhalefeti Türkiye'yi zora sokmak üzerine planlan müfrit ve müfsit bir muhalefettir. CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir. Demokrasi ve hukuk güvenliğimiz tehdit altındadır. Lise ve üniversite öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür.

"SAVAŞ İÇİN MUHATAP ARAYACAKSAN BİZ BURADAYIZ"

CHP Genel Başkanı'nın "savaş ilan ederim" açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır. Özgür Özel'e diyorum ki, dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız.

"ÖZEL DİNGİLİ KIRMIŞ, UÇURUMA SAVRULMUŞTUR"

Her şeyden önce CHP'nin, hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır. Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kel başa şimşir tarak misali, kasket giyip çakma ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir. Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. Kaos ve kriz siyasetine hız vermiştir. Bunlardan daha dikkat çekeni ise iradesini ve siyasetinin kontrolünü Türkiye muarızı çevrelerin eline ve keyfine korkak şekilde terk etmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Öte yandan Bahçeli'nin restine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet yanıt geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel "23 Nisan mesajı yayımlamış. Dün ayakta videosunu gördük. Bu kürsüde söylemiştik, sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok hastayla uğraşmak. Bugün yazmış da yazmış, CHP diyor Özgür Özel diyor. Savaş ilan ediyoruz diyor, savaş ilan ederim demedim, yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez, ne Trump'tan ne bir başka süper güçten... Benim savaşım niye seninle olsun?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli\'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel\'e rest: Biz buradayız
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den 'Savaş ilan ederim' diyen Özel'e rest: Biz buradayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 159756Sr:
    siyaseten söylüyor ihtiyar yoksa çok sever aslında özgür beyi 32 33 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Özgür özel ingiltere israil yunan amerikayla iran'a savaş ilan etmiyor bilakis, Kendi ülkesine kendi milletine savaş ilan ediyor. Özgür özel Hamasa terörist diyerek israile çiçek uzatıyor, Ekrem hırsızlıktan hapse atılınca ingiltereden yardım istiyor... 26 25 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bizde buradayız,Bahçeli...%5 oyunla neyin kafasını yaşıyorsun?Aldığın oya bak önce...Daha oyunu koruyamıyorsun.. 16 27 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Almanya Köln belediyesi zırt bırt almancası olan, gelen misafirlere hoşgeldiniz diyerek öne bükülen domalan, ördek tipli karizmasız bir çöpçü arıyor. Şimdiden Özgür özele başarılar dileğiyle :))) 16 7 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Şuan barış için adım attığınız kişilerle önceden Özgür beygil kardeş kardeş demleniyordu ortak yönleriniz var aslında oda sizde halkı rahat bıraksanız güzel olur.. 6 13 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sert kayaya çarptı en iyi herzamanki gibi R ye tak çalkala hadi adamım nevrinin durumuna göre caljala 2 2 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Halk artık uyandı köleliği red ediyor vede geregini yapmaktanda zerre korkmuyor SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR.M.K.ATATÜRK. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:29:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement