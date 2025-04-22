Bahçeli\'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel\'e rest: Biz buradayız

CHP Lideri Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay kararının Meclis'te okunmasına tepki gösteren ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yaptırım uygulayacağını açıklayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çok sert tepki göstererek "Savaş ilanı kabul ederim" dedi.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E SERT YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün yaptığı yazılı açıklamayla Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli "CHP Genel Başkanı'nın ülkemize karşı tereddütsüz hayata geçirdiği hücum ve husumet siyasetine rağmen bu kurtuluş gerçekleşecektir. CHP'nin muhalefeti Türkiye'yi zora sokmak üzerine planlan müfrit ve müfsit bir muhalefettir. CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir. Demokrasi ve hukuk güvenliğimiz tehdit altındadır. Lise ve üniversite öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür.

"SAVAŞ İÇİN MUHATAP ARAYACAKSAN BİZ BURADAYIZ"

CHP Genel Başkanı'nın "savaş ilan ederim" açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır. Özgür Özel'e diyorum ki, dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız.

"ÖZEL DİNGİLİ KIRMIŞ, UÇURUMA SAVRULMUŞTUR"

Her şeyden önce CHP'nin, hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır. Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kel başa şimşir tarak misali, kasket giyip çakma ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir. Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. Kaos ve kriz siyasetine hız vermiştir. Bunlardan daha dikkat çekeni ise iradesini ve siyasetinin kontrolünü Türkiye muarızı çevrelerin eline ve keyfine korkak şekilde terk etmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE JET YANIT

Öte yandan Bahçeli'nin restine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet yanıt geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel "23 Nisan mesajı yayımlamış. Dün ayakta videosunu gördük. Bu kürsüde söylemiştik, sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok hastayla uğraşmak. Bugün yazmış da yazmış, CHP diyor Özgür Özel diyor. Savaş ilan ediyoruz diyor, savaş ilan ederim demedim, yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez, ne Trump'tan ne bir başka süper güçten... Benim savaşım niye seninle olsun?" ifadelerini kullandı.