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Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki - Son Dakika
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Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Manisa'daki cenaze töreninde protesto edilmesiyle ilgili açıklama yaparak, Özel'in aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyeceğini söyledi.

26.12.2023 - 11:38,  Güncelleme: 11:53
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TBMM'de hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP lideri Özgür Özel, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde kalabalığın protestosuyla karşılaşmıştı. Partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek" dedi.

BAHÇELİ'DEN ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMAYAN CHP'YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye bölücü örgüt ile mücadele gücüne sahiptir. Bu belanın, felaketin ve şerefsizliğin üstesinden gelinecektir. Terörle mücadeleye taktik değil stratejik bakmak milli güvenliğimiz adına tarihi vecibedir. Terörle mücadelede üçüncü bir seçenek yoktur. TBMM'de grubu bulunan partilerin milletin hissiyatını ortaklaşa seslendirmeleri, metinlere ön şartsız imza atmaları milli bir durumdur. Gazi Meclis'te bulunan hiçbir parti tehdide sessiz kalamaz. Kalırsa göz yummuş onay vermiş olacaktır.DEM ve CHP haricinde 4 siyasi partiye metne imza koyarak milletin ve devletin iradesine ses olmuştur. Sormak lazım ki CHP bu metnin neresini beğenmedi, DEM'in siyasi kolu olmayı nasıl hazmetti.

Bahçeli'den şehit cenazesinde protesto edilen Özel'e: Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek

"ÖZEL AKLINI BAŞINA ALMAZSA SOKAKTA BİLE YÜRÜYEMEYECEK"

CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırzop siyaseti ile bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozu ile uyuşturulduğu ortadır. Ortak bildiriye imza atmayarak şehitlerimizin kemiğini sızlatan bugünkü CHP DEM kadar güvenlik tehdididir. Sayın Güler'den Meclis'i bilgilendirmesini isteyen zihniyet şuursuz ve çamurdur. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir.

"BUNLARIN ALAYININ AKLINI ALIRIM"

Bu mandacı siyaset teröre acil servis haline geldiği ortadadır. Bu tablo büyük risktir. CHP Genel Başkanı'nın Milli savunma bakanımıza saldırması alçaklıktır. Üst perdeden konuşan özelleşmiş esir zihniyet kaç kişinin aklını başına getirdi de böyle konuşmaktadır. Akıl olsa zaten böyle konuşamaz. Kahramanlarımıza dil uzatanların dilinin, parmak sallayanların da parmağının hesabını sorar bedelini misli ile ödetiriz. Bunların alayının aklını alırım. Milli savunma bakanımızın, komutanlarımızın ve askerimizin sonuna kadar arkasındayız. 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan şahısla ilgili gereği yapılmıştır.

Bahçeli'den şehit cenazesinde protesto edilen Özel'e: Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek

NE OLMUŞTU?

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıkmıştı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılmıştı. Törende bulunan bazı kişiler ise Özel'i protesto ederek, "Özgür dışarı" sloganı atmıştı. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girmişti. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrılmıştı.

Bahçeli\'den ortak bildiriye imza atmayan CHP\'ye tepki
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: herkes kendi tarafına bir şeyler koparmaya çalışıyor :) Yanıtla 17 1

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki - Son Dakika
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