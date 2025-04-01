Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

Bahçeli\'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve sonrasındaki protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Sokak çare değildir. Sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?" dedi.

01.04.2025 09:05
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5 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenen Bahçeli, Türkgün gazetesine gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dün ilk kısmı yayınlanan açıklamaların bugünkü bölümünde Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB operasyonu ve sonrasındaki protesto gösterileriyle ilgili görüş bildirdi.

"CHP ÇATIŞMADAN BESLENİYOR"

İmamoğlu protestoları için CHP'yi ve medyayı eleştiren Bahçeli, "Her uyarısında haklı çıkan partimiz, CHP'nin sorumsuz tutumunun yol açacağı sonuçlarla bir kez daha haklı çıkmayı asla arzu etmemektedir" dedi.

"Türk siyasetinde samimiyet ve dürüstlük tercih değil zorunluluktur" diyen Bahçeli, "Zira anayasa ve kanunlar bunu vazetmekte, siyasetin doğası kucaklayıcı bir üslubu gerekli kılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü siyaset ise çatışmadan beslenen, halka tepeden bakan, onu ıslah etmeye çalışan, millî iradeyi yok sayan seçkinci bir anlayıştır" açıklamasında bulundu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin başlattığı, bazı kadrolu yorumcular tarafından da desteklenen, büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı, toplumsal huzuru tehdit ettiği için kamu düzenin bozmaya dönüktür. Topluma kin ve nefret saçan müzmin Cumhur İttifakı hasımları, ümitsiz vaka siyasetçiler, her türlü yalanla, 'Cumhur İttifakı gitsin, ülke yanarsa yansın' anlayışıyla demokrasi dışı arayışlara zemin oluşturma niyetlerini malum televizyon kanallarında açık etmektedirler."

MEDYA YORUMCULARI SUÇ İŞLİYOR

"Medya yorumcuları büyük bir sorumluluk içinde hareket etmelidir" diyen Bahçeli,"Toplumu kaosa, şiddete veya isyana yönlendiren yorumlar, hukuki ve ahlaki sorumlulukların ihlali anlamına gelmektedir. Medyanın barış, birlik ve sağduyuyu teşvik eden bir platform olması gerekirken, toplumun güvenini ve huzurunu sarsacak söylemlerle kışkırtıcı bir üslup takınması, etik ilkeleri aşan bir suç hâlidir" değerlendirmesinde bulundu.

SOKAK UYARISI

CHP'ye 15 Temmuz hatırlatması ile 'sokak' uyarısı yapan Bahçeli, "Türkiye'de sokak olayları yaşandı ve geçmişin acı tecrübeleri de henüz unutulmadı. Yaşanan sokak olaylarının sosyal maliyeti hem devrimciler hem de ülkücüler açısından çok yüksek oldu. Bunların sonucunda Türkiye'ye ödetilen ekonomik, sosyal ve siyasi bedel milletimizin hafıza kayıtlarındadır. O sebeple sokaklar çare değildir. Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar. Bunlar, aynı zamanda da Türkiye'de tek adam rejimi olduğuyla yatıp kalkanlardır. " ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, 15 Temmuz, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Murat Çevre:
    Sokakta hak arama yeri değildir Diyelim ki öyle oldu Neyin hakini ariyoruz emeklinin mi i işçinin mi . cevap hiçbiri Peki ne yapıyoruz Hırsızın hakini savunuyor işte dirun burda başlıyor 64 92 Yanıtla
  • Szka788304:
    chp bu ülkeye çok şey kaybettirdi devletin yanında dursaydı şu yirmi yıl akan kanı durdurmaya çalışan uzlaşı arayanların yanında onlar itifak kurup koltuk kazanmayı tercih etti ne diyorlar iktidar dünyanın en doğru işini yapsa biz ona doğru demeyiz 35 112 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Aklınca tehdit ediyor.Protesto haktir 104 39 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    millet senin için ölmüştür diyorlar haberin olsun tabiki yaşıyorsan. ..... 102 29 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Seninle Erdoğan gitsin, ülke batarsa batsın, Bizim Atatürkçü gençler olarak Yeni Çağdaş resmi dini sorgulanmayacaj,işlemin gericiliginden kurtulmuş yeni vTurkiyeyi tekrar kurarız. 70 45 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    AK Parti öncesi Siyasiler; daha aklı selim, hoş görülü, kibar ve karşılıklı olarak birbirlerine saygı çerçevesi içinde bir siyaset yaparlardı. Şimdi halkı ayrıştıran, aba altından sopa gösteren, racon kesen, tehdit, hakaret eden külhanbeyi bir dil kullanılan siyaset yürütülüyor. Ülke bu Siyaset yüzünden çok zarar gördü ve hâlâ da görüyor. 86 14 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    size yazık olur akıllı olun diyor reis 29 35 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Ya sen bu açıklamaları yapabilecek durumda ol eteklik giyerim Öcalan çıkana kadar kamera arkası çıktığı gün öldü denilecek 48 10 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ülkeye tek faydam olmrndir 51 5 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Bir zamanlar birileri tarafından Birilerine söylenen Kan dan beslenen kafa tasçı Besmele bilmezler vs. söylemleri yutanlar ....İlahi adalet 52 1 Yanıtla
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