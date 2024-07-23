Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu

Bahçeli\'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin genel merkez binasında sürpriz bir basın toplantısı düzenleyecek. Bahçeli son günlerde Sinan Ateş davası ve Özel Harekat Başkanı'nın elini öptüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Diğer yandan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim talebinde de bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bu konulardan hangisinin basın toplantısının ana gündem maddesi olacağı bilinmiyor.

23.07.2024 07:48
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Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00'da partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceğini duyururken, toplantının içeriği hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Canlı yayın frekanslarının da verildiği basın toplantısı büyük merak uyandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde, Sinan Ateş davası, 15 Temmuz'da Özel Harekat Başkanı'nın elini öptüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Diğer yandan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim talebinde de bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bu konulardan hangisinin toplantının ana maddesi olacağı ise bilinmiyor.

ERKEN SEÇİM MESAJI MI VERECEK?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Halk TV'de yaptığı değerlendirme ise konuya ilişkin "Bahçeli ne zaman açıklama yapacak olsa herkesin aklına ilk gelen konu 'erken seçim' oluyor. İnşallah yanılırım ama ben beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"154 İSİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla bugün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İshak Klein: Ne açıklarsa açıklasın.. milletin pek salladığı yok kendisini :) 126 46 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Ekonomiyi düzeltin onun dışında pekte önemi kalmadı. Millet vatanını yurdunu seviyor ama insanları okumuş beyinleri yurt dışına göç ettiren sorunları çözün . Artık kimin ne açıklayacağının bir önemi kalmadı herkes her şeyi farkediyor. Açıklamalarla bi şey değişmiyor hep farkındayız çözeceğiz şöyle böyle . 72 11 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Siman ateşi anlat bize dede 61 15 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: başkanlığı birakabilirmi acaba gençlere 57 14 Yanıtla
  • Sinan Döner: Kara kutu gibi adam. 33 9 Yanıtla
  • ramazan yazar: guvenoyu ve destek anlamında erken seçim yereldeki hezimeti toparlamak yada muhalefete dusmek anlaminda cok onemli . şuan cok daha fazla oy alan ulkeyi yönetmek enflasyondan kurtarmak icin sansi olanlari seçimle test wtmek lazim.. seçimden kacmak yakışmıyor 16 9 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Yine ferasetiyle kim bilir kimi hizaya çekecek reis 14 4 Yanıtla
  • Yihye Gültekin: Ne erken secimi istifa edecek sonrada soyluyu yerine açıklayacak yada soylu onun yerine partiye gececek demekki baya sıkışmaya başladı 3 1 Yanıtla
  • abuzer yavuz: gene yalan dinleyeceğiz siyasetçilere artık inanasım yok kendi çıkarı peşindeler 4 0 Yanıtla
  • deniz beştaş: şöförle olam dostluğunu anlatabilir 0 0 Yanıtla

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