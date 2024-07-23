Bahçeli\'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00'da partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceğini duyururken, toplantının içeriği hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Canlı yayın frekanslarının da verildiği basın toplantısı büyük merak uyandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde, Sinan Ateş davası, 15 Temmuz'da Özel Harekat Başkanı'nın elini öptüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Diğer yandan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim talebinde de bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bu konulardan hangisinin toplantının ana maddesi olacağı ise bilinmiyor.

ERKEN SEÇİM MESAJI MI VERECEK?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Halk TV'de yaptığı değerlendirme ise konuya ilişkin "Bahçeli ne zaman açıklama yapacak olsa herkesin aklına ilk gelen konu 'erken seçim' oluyor. İnşallah yanılırım ama ben beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"154 İSİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla bugün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu iddia edilmişti.