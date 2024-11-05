Bahçeli\'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yaşar kemal Çanakcı:

Öcalan kim sn. bahçeli? Öcalan dedi mi PKK bitecek mi? Madem bu bu kadar basitti neden kırk yıldır milletin evlati şehit oluyor.Pkk bitti mi sorun bitiyor mu? PYD YPG ne olacak sn. bahçeli? Onun içinde bir şey söyler misin? Millette şöyle bir kanı oluştu.Bütün bunları Erdoğan seçilsin diye yapıyor deniliyor.Bu doğru mu?