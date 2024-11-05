Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" ifadelerini kullandı. İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından gelen bu açıklama "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.

05.11.2024 11:04
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İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt belediyesine, dün sabah saatlerinde ise Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ankara kulislerinde kayyum uygulamasının devam edeceği ve başka belediyeler için de yeni görevlendirmelerin yapılabileceği konuşulurken bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken bir mesaj geldi.

BAHÇELİ YENİ KAYYUM SİNYALİ Mİ VERDİ?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli sözlerinin devamında ise "Teröre müsamaha yoktur. Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sarf ettiği bu sözler "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.

Bahçeli\'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

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Son Dakika Politika Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Yılmaz:
    kesin bi doktora görünmesi lazım bahçelinin 53 18 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Ulan bi bitmedin be 46 11 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Ülkücüler olarak bir emre bakar gerekeni yaparız . 5 43 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.. Artık melekeler de yerinde değil.. Zavallı biz Türkler 33 7 Yanıtla
  • MUSAB KURT:
    derin devlet oyunu kurar ve uygular. onun adı DEVLET mevzu derin aklınız ermez. 11 22 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Öcalan kim sn. bahçeli? Öcalan dedi mi PKK bitecek mi? Madem bu bu kadar basitti neden kırk yıldır milletin evlati şehit oluyor.Pkk bitti mi sorun bitiyor mu? PYD YPG ne olacak sn. bahçeli? Onun içinde bir şey söyler misin? Millette şöyle bir kanı oluştu.Bütün bunları Erdoğan seçilsin diye yapıyor deniliyor.Bu doğru mu? 31 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Resmen akıl tutulması.. Bi taraftan terörist başına özgürlük isteyeceksin halkın seçtiği belediyelere siyasi darbe yapacaksın.. Zaten sonunuz belli de sandığa gömmeyecek vatandaş sizi cehennemin dibine gömecek. 22 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tüm CHPKK liler yorumlar da Kürtler saygı duyuyor adama 0 24 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Senin söylemine göre terör meclisin içinde türeyecek.. bunak deli 22 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Doğu ve Güney doğuda seçim olmasın kaymakam ve valilik ler yönetsin terör biter bu şekilde 4 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir - Son Dakika
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