Bahçeli\'den YPG/PYD\'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına riayet etmediğini vurgulayan Bahçeli, "YPG/PYD'nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir" ifadelerini kullandı.

"10 MART MUTABAKATINA HARFİYEN UYULMALIDIR"

Bahçeli, terör örgütlerinin bölgesel güvenliği tehdit eden faaliyetlerinin son bulması gerektiğini belirterek, " Suriye'de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD, hem Şam yönetimini hem de ülkemizin güvenliğini tehdit eden adımlarına ara vermeden devam ediyor. Paris'te yapılan görüşmelerde gündeme geldiği üzere 10 Mart mutabakatına harfiyen uyulmalıdır" dedi.

"TERÖRLE GEÇİRİLECEK BİR ANIMIZ KALMADI"

Türkiye'nin birlik ve kardeşlik içinde geleceğe ilerlediğini kaydeden Bahçeli, "Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır. Ülkemiz ve bölgemiz terörden arınacak; birlik, dirlik ve kardeşlik barışçıl bir atmosferde kökleşecektir" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

"ABD DÜRÜSTÇE DESTEK OLMALIDIR"

Bahçeli, ABD yönetimine de eleştirilerde bulunarak, "ABD el altından sürdürdüğü İsrail havariliğini sonlandırmalı, YPG/PYD'nin tasfiyesine dürüstçe destek olmalıdır" ifadelerini kullandı.