MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına riayet etmediğini vurgulayan Bahçeli, "YPG/PYD'nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, terör örgütlerinin bölgesel güvenliği tehdit eden faaliyetlerinin son bulması gerektiğini belirterek, " Suriye'de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD, hem Şam yönetimini hem de ülkemizin güvenliğini tehdit eden adımlarına ara vermeden devam ediyor. Paris'te yapılan görüşmelerde gündeme geldiği üzere 10 Mart mutabakatına harfiyen uyulmalıdır" dedi.
Türkiye'nin birlik ve kardeşlik içinde geleceğe ilerlediğini kaydeden Bahçeli, "Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır. Ülkemiz ve bölgemiz terörden arınacak; birlik, dirlik ve kardeşlik barışçıl bir atmosferde kökleşecektir" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.
Bahçeli, ABD yönetimine de eleştirilerde bulunarak, "ABD el altından sürdürdüğü İsrail havariliğini sonlandırmalı, YPG/PYD'nin tasfiyesine dürüstçe destek olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir - Son Dakika
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