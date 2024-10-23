Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi odasına asmak için istedi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi odasına asmak için istedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip atarak "Ben asamadım, sen as" dediğini hatırlatarak, elinde tuttuğu idam ipini yere fırlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası Bahçeli de ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

23.10.2024 11:35  Güncelleme: 11:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "İhanet çemberi alabildiğine genişlemiştir ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakılabileceğim bir sürecin içinde bulunuyoruz" dedi.

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, açıklamasının devamında geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

"ŞOV YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun ip fırlatmasıyla ilgili "O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur" dedi.

Bahçeli, Dervişoğlu\'nun fırlattığı ipi odasına asmak için istedi

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Politika, Güncel, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi odasına asmak için istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • yavuz d:
    iyi parti sen hayirdir?hdp nin destegi ile kazanilan sehirlerde adamlariniz daire baskani mudur olurken sesiniz cikmiyordu 115 209 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Şimdi teröriste ve başındakilere küfür etsek bizi dövmeye hilal bıyıklı abilerimizmi gelecek bundan sonra ??? 228 25 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    odasına adana kadar boynuna assın,, bu millet yapılanların hesabını elbet soracaktır 196 44 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Allahım ne günlere kaldık ekonomiyi unuttuk en onemli konulardan biri ekonomi 167 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Sayın bahçeli sizi tekrardan BEŞİKTAŞ üyesi olarak görmek istiyoruz şeref verirsiniz ayağınıza taş değmesin 22 145 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    müsavat dervişoğluymuş , Cemal enginyurtmuş , ümit özdağmış ,Turhan çömeziymiş ha şahsiyetler gerilimden beslenen ekran şovmenleri 47 118 Yanıtla
  • Murat Tasova:
    Nekadar ilginc zamaninda Erdogan nekadar hakaret, kufur edenler varsa, hatta idam etmek isteyen varsa simdi onun yaninda! Bu biraz dusunebilen insana ne anlatiyor! Bu adam ve arkadindaki guc herseyimiz aldi goturdu! Ne ekonomi nede ahlak kaldi! Allah(cc) bizleri korusun, fakat bu ihanetciler bir kac yil daha kalirsa Turkiyeden’de (toprak olarak) olacagiz(su an idare olarak zaten bizim degil) 60 9 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BU GİBİ OYUNLARA KANMAMAK LAZIM. NE ÖZERK KÜRT DEVLETİ KURULUR, NE APO CEZAEVİNDEN ÇIKARTILIR. BUNLARIN HEPSİ ERDOĞAN IN OYUNU. GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK YAPIYOR. 47 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BAHÇELİ FEROS UN MANEVI BABASI OLSUN 37 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    vermeyin Allah muhafaza yanlış bir şey yapar 23 3 Yanıtla
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