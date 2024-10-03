Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Erdoğan'ı konutunun kapısında bekleyen Bahçeli'nin o esnada tespih çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak kameraların yakınlaşması üzerine Bahçeli tesbihini cebine koydu.

03.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Erdoğan'ı uzun süre kapıda bekleyen Bahçeli'nin bu esnada tesbih çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak kameraların yakınlaşması üzerine Bahçeli, tesbihini hemen cebine koydu.

Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince cebine koydu

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Ortadoğu'da tansiyon yüksek. İsrail - İran gerilimi tırmanıyor. Gündemde sıcak başlıklar var. Tam da peş peşe önemli gelişmelerin yaşandığı bugünlerde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme Bahçeli'nin evinde gerçekleşti.

MGK DA BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu öncesi bu görüşmenin yapılması da ayrıca dikkat çekiyor.

Bahçeli, Erdoğan\'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Devlet Bahçeli, Politika, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • bulent sen:
    İyi varsın devlet beyim 56 81 Yanıtla
  • Cem koza:
    Haber mi bulamadınız 46 31 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan:
    Bu ülkede halkın vergilerinden yıllarca milletvekili alıp yiyeceksin ama siyasi hayatın boyunca şu güzelim ülkeye hiçbir faydan olmadı bu ülke için hem maddi hemde manevi yük olmak dışında hiçbir icraatini göremedik işte bu yüzden karadenizliler olarak sana hiç güvenmedik ve oy vermedik tek yaptığın ley gereksiz aflar çıkartıp suçluları dışarı salıp suçsuz insanları mağdur etmek oldu yazık boş geldin boş gideceksin... 53 21 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    tesbih çekmiş haber yapıyorsunuz cekemezmi? erkek adam çeker:))) 35 20 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    Bunlar için değer taşıyan şeyler hep, Tesbih yüzük bıyık kurt mafya vb ...1 kerede halkın gerçekleri ile , samimiyet ile , ekonomi ile ve milletin günlük hayatına dokunacak şeylerle ilgilenseler tüm dünya şaşıracak 40 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    enflaayonu nasil yükseltirizi konusuyorlardir. 26 9 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Tipe bak yürüyen naaş 19 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    enflasyon rakamları açıklandı Varmı gelişme 15 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Başka haber mi bulamadınız diyenleri merak ediyorum ne istiyorsunuz nasıl bir haber bekliyorsunuz, bundan daha önemli haber var mı 5 11 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    artık bu tatlı koltuğu gençlere bırak ahirete koltukla gidilmez 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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