Bahçeli, Erdoğan\'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Erdoğan'ı uzun süre kapıda bekleyen Bahçeli'nin bu esnada tesbih çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak kameraların yakınlaşması üzerine Bahçeli, tesbihini hemen cebine koydu.
Ortadoğu'da tansiyon yüksek. İsrail - İran gerilimi tırmanıyor. Gündemde sıcak başlıklar var. Tam da peş peşe önemli gelişmelerin yaşandığı bugünlerde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme Bahçeli'nin evinde gerçekleşti.
Öte yandan bugün gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu öncesi bu görüşmenin yapılması da ayrıca dikkat çekiyor.
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