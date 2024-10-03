Bahçeli, Erdoğan\'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Hüseyin Kaplan:

Bu ülkede halkın vergilerinden yıllarca milletvekili alıp yiyeceksin ama siyasi hayatın boyunca şu güzelim ülkeye hiçbir faydan olmadı bu ülke için hem maddi hemde manevi yük olmak dışında hiçbir icraatini göremedik işte bu yüzden karadenizliler olarak sana hiç güvenmedik ve oy vermedik tek yaptığın ley gereksiz aflar çıkartıp suçluları dışarı salıp suçsuz insanları mağdur etmek oldu yazık boş geldin boş gideceksin...