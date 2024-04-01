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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı

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31 Mart seçimlerinde 184 belediye kazanan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini belirtti. Bahçeli, daha önce iki kez erken seçim kararı aldırmış olması nedeniyle siyasette erken seçimlerin belirleyicisi olarak görülüyor.

01.04.2024 13:50  Güncelleme: 13:54
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31 Mart seçimlerine resmi olmayan sonuçlara göre 8'i il, 122'si ilçe, 54'ü belde olmak üzere toplamda 184 belediye kazanan MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli değerlendirmelerde bulundu.

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR"

CHP'nin damga vurduğu seçimlerin ardından erken seçim iddialarını ortaya atanlara sert çıkan Bahçeli, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır" dedi.

"ERDOĞAN'A DESTEĞİMİZ SONUNA KADAR SÜRECEKTİR"

2002 ve 2018 yıllarındaki erken seçim çağrılarıyla Türk siyasi tarihine damga vuran liderlerden biri olan Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti; "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur" dedi.

İKİ KEZ DAHA ERKEN SEÇİM KARARI ALDIRMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2002 ve 2018 yıllarında iki kez olmak üzere çağrıda bulunarak hükümetin erken seçim kararı almasını sağlamıştı. Bu nedenle Bahçeli'ye "Siyasette erken seçimlerin belirleyicisi" olarak bakılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı - Son Dakika

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