Bahçeli, Ferdi Tayfur'lu videosu için yazılıp çizilenlere sert çıktı: Hepsi baltayı taşa vurmuştur

Politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yayınlanan videosu Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

MANŞETLERİ TEK TEK SIRALADI

Yayınladığı video ile ilgili yazılıp çizilenlere partisinin grup toplantısında değinen MHP lideri Bahçeli, bazı basın yayın organlarının attıkları manşetleri ve paylaşımları tek tek sıralayarak tepki gösterdi.

"CUMHUR İTTİFAKI SONUNA KADAR VAR OLACAKTIR"

Sosyal medya hesabından yayınladığı ve arka planda Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı videoyu, 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' şeklinde değerlendirenlere sert çıkan Bahçeli, "'Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı, balans ayarı çekti', 'MHP-AK Parti savaşı yükleniyor' Bu iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak" dedi.

Bahçeli'nin paylaştığı video çeşitli iddiaları da beraberinde getirmişti.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANIMIZIN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

MHP lideri geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınladığı mesajda yer alan eleştirilerin Mehmet Şimşek'e yönelik olduğu yorumlarına da değindi. Bahçeli, "23 Nisan mesajımın adresi de DEM'ciler, DEM'lenmiş ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"YEREL HALK" İFADESİ NEDENİYLE SERT SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Devlet Bahçeli geçen hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınladığı mesajda "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.