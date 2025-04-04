Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 66 gündür görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası MHP Genel Merkezi'ne gitti. Burada yüzlerce partilinin ''Hareketin lideri Devlet Bahçeli'' sloganlarına Bahçeli ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi.

04.04.2025 14:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi. İlk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli'ye partililer yoğun destek verirken sonraki durağı ise MHP Genel Merkezi oldu.

ÇALIŞMA ODASINA HAREKET ETTİ

Yüzlerce MHP'linin karanfil ve güllerle MHP Genel Merkezi önünde karşıladığı Genel Başkan Devlet Bahçeli kalabalığın arasından çalışma odasına hareket etti.

Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

"HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ"

Yoğun bir gazeteci topluluğu tarafından anbean takip edilen Bahçeli, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi.

Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

MHP Genel Merkezi önü sloganlarla inlerken, Bahçeli'nin dakikalarca bozkurt işareti yaptığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bahçeli, Genel Merkez\'de! Partililere \'\'Bozkurt\'\' selamıyla karşılık verdi

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, Bozkurt, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Hidir Akbaba:
    öldü diyen ssııggıırrlara duyurulur 188 100 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Allah sağlıklı,sıhhatli ömür nasip etsin. 185 32 Yanıtla
  • Sk 06:
    bunakk her zaman bunaktır 42 17 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Reis Sayın Devlet Bahçeli büyüğüm. Allah sana uzun ömür versin inşallah. dostta güven düşmana korkudur varlığın. 16 42 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    AVRUPA BİZİ BU YÜZDEN GISGANİ ZEKA ÇOK FAZLA ONDAN EKONOMİMİZDE ZATEN BU YÜZDEN BU HALDE. 44 6 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Lan oğlum bi yürü git haha :) 21 16 Yanıtla
  • YURİ GAGARİN:
    DURMA İLERLE AMA YÜRÜYEMİYOR 25 8 Yanıtla
  • İBRAHİM ÇINAR:
    Niye sadece MHP'li basın mensuplarının girişine izin verildi madem ayakta sağlıklı çağırın tüm medya mensuplarını herkese göstersinler 26 6 Yanıtla
  • babasultan:
    bu bahçeli felan değil, sesini benzetemeycekleri için maske kullanılmış .. hiçbir şekilde konusmuyor 22 8 Yanıtla
  • Seyithan Karagöz:
    Avvvvvvvvvvvuuuuuuuu 13 2 Yanıtla
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